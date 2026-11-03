Dopo 29 anni è stato scoperto come reclutare un personaggio segreto di Tales of Destiny su PS1

A quasi 29 anni dalla pubblicazione originale giapponese di Tales of Destiny , secondo capitolo della storica serie JRPG di Bandai Namco, è stato finalmente risolto un mistero che ha a lungo tenuto con il fiato sospeso i fan. Alcuni giocatori hanno infatti scoperto un metodo per reclutare Lilith Aileros nella versione originale per PlayStation , un personaggio che si riteneva impossibile aggiungere normalmente al party.

Complicatissimo, ma possibile

La scoperta è stata condivisa su YouTube dall'utente Kevangelion, che ha riconosciuto il contributo di altri appassionati impegnati nelle ricerche, tra cui SymphoniaLauren, Mziab ed Ethanol. Il filmato, intitolato Legitimate Lilith Recruit Scene, mostra la sequenza che conferma la possibilità di ottenere il personaggio anche nell'edizione originale del 1997. Una possibilità che era stata esplicitata nella successiva riedizione per PlayStation 2, ma che evidentemente era già presente, seppure nascosta, nella prima versione.

Il procedimento necessario per riuscirci è particolarmente elaborato e comprende ben 26 passaggi. Lilith può unirsi al gruppo durante la seconda parte dell'avventura, ma soltanto se il giocatore ha rispettato una serie di condizioni fin dalle prime fasi. La particolarità è che numerose azioni apparentemente innocue possono compromettere definitivamente il reclutamento, senza offrire alcuna possibilità di recuperare la situazione. Questo ha reso estremamente complesso scoprire il segreto.

Tra le regole da rispettare c'è, per esempio, quella di non raccogliere oggetti dalle abitazioni dei personaggi non giocanti (che è la prima cosa che fa ogni giocatore di ruolo): il bottino trovato nei dungeon è consentito, mentre prendere anche semplici oggetti alimentari o Apple Gel dalle prime aree può invalidare il percorso. Bisogna inoltre evitare di modificare manualmente l'arma del protagonista Stahn Aileron durante la prima parte, vendere o scartare l'arma Silver Ladle e interrompere determinate conversazioni.

Anche i rapporti con i PNG sono determinanti. Essere rimproverati da personaggi come Rutee Katrea, infastidire alcuni mercanti o parlare con Lilith più di una volta nel villaggio di Leene sono comportamenti sufficienti, secondo la guida, per compromettere l'intera procedura.

Kevangelion riassume così la filosofia alla base del percorso: "Il metodo presuppone uno Stahn disciplinato e obbediente, che ascolta e non cerca di opporsi alla trama: niente oggetti sottratti dalle case, bisogna seguire le indicazioni sulle destinazioni e portare avanti le conversazioni senza interromperle".

Come osservato da un utente nei commenti al video, la scoperta solleva anche una domanda interessante: "Il fatto che sia stato scoperto quasi tre decenni dopo l'uscita iniziale del gioco è incredibile. Mi chiedo quali altri segreti non siano ancora stati scoperti negli altri capitoli di Tales".