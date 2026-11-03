The Elder Scrolls VI: Sentinel è ancora lontano? Potrebbe uscire tra "più di due anni"

La giornata di oggi è stata particolarmente importante per gli appassionati della serie. In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario di Bethesda, lo studio ha infatti confermato che il nuovo capitolo della saga si chiamerà ufficialmente The Elder Scrolls VI: Sentinel , ponendo fine a otto anni di speculazioni sul nome e sull'ambientazione del progetto. Come vi abbiamo raccontato in una precedente notizia, il breve teaser pubblicato da Bethesda conferma inoltre l'ambientazione a Hammerfell, terra natale dei Redguard, un'ipotesi che la community riteneva plausibile fin dal primo teaser mostrato nel 2018.

Dopo aver finalmente svelato il nome ufficiale di The Elder Scrolls VI: Sentinel , Bethesda ha invitato i fan a non aspettarsi novità sostanziali nel breve periodo. A quanto pare, il messaggio andrebbe preso alla lettera. Secondo il giornalista Jason Schreier di Bloomberg , infatti, il nuovo GDR fantasy sarebbe ancora ad almeno due anni di distanza dal lancio .

Bethesda e Schreier invitano alla pazienza

L'annuncio del nome ufficiale ha inevitabilmente riacceso l'entusiasmo dei fan, spingendo qualcuno a pensare che una presentazione approfondita o addirittura una data di uscita potessero essere ormai dietro l'angolo. Bethesda ha però subito raffreddato le aspettative. Nel messaggio pubblicato sui social dopo il reveal, lo studio ha infatti dichiarato che "lo sviluppo continua" e che "passerà ancora del tempo prima di condividere ulteriori dettagli" sul gioco.

Parole che sembrano trovare conferma nelle informazioni riportate da Jason Schreier. Commentando il reveal di Sentinel sui social, il giornalista di Bloomberg ha infatti affermato senza mezzi termini che il gioco è "ancora a più di due anni di distanza". Non si tratta peraltro della prima volta che Schreier indica una finestra di lancio così lontana. Già nei mesi scorsi il giornalista aveva sostenuto che The Elder Scrolls VI fosse ancora distante "almeno due o tre anni".

Se le informazioni di Schreier dovessero rivelarsi corrette, The Elder Scrolls VI: Sentinel non arriverebbe prima del 2029. Sarebbero quindi trascorsi oltre dieci anni dall'annuncio originale avvenuto durante l'E3 2018 e quasi due decenni dall'uscita di Skyrim, pubblicato nel novembre 2011", nonostante il progetto abbia ormai raggiunto uno stato giocabile.

Lo stesso Schreier ha ricordato in passato che il teaser mostrato nel 2018 non indicava affatto una pubblicazione vicina. Secondo il giornalista, Bethesda decise di annunciare anticipatamente The Elder Scrolls VI soprattutto per rassicurare i fan storici dello studio dopo la controversa presentazione di Fallout 76, dimostrando che un nuovo grande GDR single player (oltre a Starfield) era comunque nei piani.