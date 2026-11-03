Xbox Series X-BITE è una console inghiottita da un alligatore per il lancio di GTA 6

Xbox ha presentato la Xbox Series X-BITE , una console custom contenuta all'interno di un alligatore che l'ha inghiottita. L'iniziativa è legata alla tappa in Florida prevista per novembre, mese di uscita di GTA 6 , e mira a celebrare la fauna locale, con un chiaro riferimento al gioco. L'idea è semplice: un alligatore ha mandato giù una Xbox Series X, e questa funziona ancora.

Un animatrone unico

L'oggetto nel suo complesso supera i cinque piedi di lunghezza, cioè circa un metro e mezzo, dal muso alla coda. La console è collocata all'interno del corpo dell'animale ed è visibile attraverso un Nexus di Xbox illuminato. Tra le fauci è appoggiato un controller wireless personalizzato, con i segni dei morsi, iridi verde Xbox e pupille ispirate al Nexus. Secondo Microsoft, la Series X-BITE è pronta per giocare ad alcuni dei titoli più importanti dell'anno (indovinate quale, in particolare), ed è descritta come un ibrido tra una console e una creatura costruita a mano.

A realizzarla è stato lo studio John Nolan, specializzato in creature e animatronica, che ha lavorato alla modellazione 3D, alla scultura e alla fabbricazione. Lo studio ha all'attivo creature e animatronica per The Witcher, Jurassic World Dominion e per la prossima serie HBO dedicata a Harry Potter. Microsoft sottolinea la cura per ogni dettaglio, dalla texture e dalla finitura dell'alligatore fino al controller e alla console illuminata al suo interno, dove si trova una Xbox Series X funzionante.

L'esemplare è uno solo, e da oggi una persona avrà la possibilità di aggiudicarselo. Per partecipare al concorso ci sono tre strade: X, Instagram o TikTok. Bisogna seguire @XBOX sulla piattaforma scelta, ripubblicare il post ufficiale del concorso, aggiungere manualmente l'hashtag #XbiteSweepstakes e tenere il proprio account pubblico, in modo che la partecipazione sia visibile. Il potenziale vincitore avrà 48 ore per farsi avanti e reclamare il premio; in caso contrario, scherza Xbox, l'alligatore "si darà alla fuga".

Il concorso va dalle 9:00 del Pacifico del 3 novembre 2026 alle 23:59 del 10 novembre 2026. Non è richiesto alcun acquisto, ma è aperto soltanto ai residenti legali nei 50 Stati Uniti e nel Distretto di Columbia, maggiorenni. Quindi niente per l'Italia. Microsoft precisa infine che la Series X-BITE è stata fatta su misura e che non sono stati usati né danneggiati alligatori veri per realizzarla.