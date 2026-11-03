The Elder Scrolls VI: Sentinel sarà ambientato ad Hammerfell, ma è davvero una regione (solo) desertica?

Dopo l'annuncio che The Elder Scrolls VI: Sentinel sarà ambientato ad Hammerfell , una delle province di Tamriel, si è iniziato a parlare di una mappa essenzialmente desertica. In realtà non è così. Ossia, sicuramente c'è anche un grosso deserto nell'area, ma il paesaggio è molto più vario di quello che si possa pensare basandosi solo sul sottotitolo del gioco.

Il fraintendimento

Il fraintendimento nasce in primo luogo dal sottotitolo del gioco: Sentinel.

Patria dei Redguard, Sentinel è il nome della città principale dell'omonima regione di Hammerfell, quest'ultima vasta provincia situata nella parte occidentale del continente. La città si affaccia sulla Baia di Illiac e sorge effettivamente nell'ampio deserto di Alik'r.

Detto questo, Hammerfell offre, complessivamente, un paesaggio molto più vario di quello che si pensi, tra giungle tropicali, zone paludose, altopiani e una costa frastagliata e molto varia, in particolare nel versante sud est, che dà su Cyrodil. A nord ovest c'è anche un'ampia catena montuosa, che segna il confine con Skyrim, la regione nordica dov'è ambientato il quinto capitolo della serie.

In realtà, le motagne sono più presenti di quanto si pensi, considerando anche la catena Dragonskull, che occupa un'ampia parte della sezione centrale della mappa.

Insomma, si passerà sicuramente molto tempo ad esplorare il deserto, che è comunque caratterizzante, ma ci sarà sicuramente spazio anche per altri tipi di paesaggio. Probabilmente Bethesda ha scelto questa regione proprio perché tra le più varie di Tamriel.

Ci saranno anche molte città da visitare. Ipotizziamo che saranno riprodotte tutte quelle principali. Ovviamente Il gioiello dell'Alik'r (Sentinel) sarà visitabile, ma è probabile che lo saranno anche Rihad, nella costa meridionale, Dragonstar, situata a nord, sotto le montagne, Skaven, sempre a nord e Stros M'Kiai, un altro grande porto della regione. Probabilmente saranno visitabili anche centri più piccoli come Elinhir e Gilane, ma è tutto da vedere.

Infine, c'è anche la possibilità che, vista la conformazione di Tamriel, si possa visitare anche parte del territorio di High Rock, che darebbe maggiore varietà al tutto. Chiariamo che questa è soltanto un'ipotesi e che non c'è niente di confermato in merito.

Per il resto, vi ricordiamo che proprio nelle scorse ore Bethesda ha annunciato il titolo definitivo di The Elder Scrolls VI, spiegando anche che nel breve periodo non darà ulteriori informazioni sul gioco. La notizia è stata data all'interno del video che celebra i 40 anni dello studio, accompagnata con un teaser trailer che non ha mostrato praticamente nulla del gioco, se non una pergamena che emerge dalle sabbie del deserto. Forse non è stato molto, dopo otto anni di attesa, ma inevitabilmente ci si deve accontentare.