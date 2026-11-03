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Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di novembre, tra cui Football Manager 27

Microsoft ha presentato i giochi in arrivo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass durante la prima metà di novembre, le novità per Game Pass Core e i giochi che stanno per lasciare il servizio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/11/2026
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Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante la prima metà di novembre.

Si tratta di una line-up piuttosto variegata, che vede come protagonista principale Football Manager 27, il nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica di Sports Interactive. Gli abbonati a PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate possono già accedere alla versione in anteprima su PC già da oggi, mentre la versione completa arriverà il 10 novembre, anche su Xbox Series X|S e Cloud.

Tra le altre novità spiccano inoltre Escape Academy 2: Back 2 School, il roguelite Void/Breaker, lo strategico Thronefall e Warhammer Survivors, mentre alcuni titoli già disponibili per gli utenti Ultimate e PC Game Pass verranno estesi anche agli abbonati al tier Premium. Contestualmente Microsoft ha confermato anche i giochi che lasceranno il catalogo il 15 novembre e i nuovi titoli destinati agli abbonati Game Pass Essential.

I giochi in arrivo e quelli che lasceranno il Game Pass nella prima metà di novembre

Di seguito l'elenco dei giochi in arrivo a novembre per gli abbonati:

  • Disponibile da oggi - Football Manager 27 (PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • Disponibile da oggi - Pit of Goblin (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 4 novembre - Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 4 novembre - Void/Breaker (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile con il lancio della versione 1.0 su Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
  • 5 novembre - Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 5 novembre - Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 5 novembre - MySims Cozy Bundle (Cloud, Console e PC) - disponibile ora su Cloud e console per Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 10 novembre - Football Manager 27 Console (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 10 novembre - Warhammer Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 10 novembre - Tanuki: Pon's Summer (Cloud, Console e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 11 novembre - Hope in the City (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 11 novembre - Thronefall (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 12 novembre - John Carpenter's Toxic Commando (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 17 novembre - Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 17 novembre - Paw Patrol: Dino World (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Game Pass Novembre

Di seguito invece i giochi che verranno rimossi dal catalogo del servizio il 15 novembre:

  • 1000xResist (Cloud, Console e PC)
  • Barbie Horse Trails (Cloud, Console e PC)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console e PC)
  • Firefighting Simulator - The Squad (Cloud, Console e PC)
  • GoldenEye 007 (Cloud e Console)
  • Great God Grove (Cloud, Console e PC)
  • Moonlighter (Cloud, Console e PC)
  • Pigeon Simulator (Cloud, Console e PC)
  • Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console e PC)
  • Relic Hunters Legend (Cloud, Console e PC)
  • Total Chaos (Cloud, Console e PC)
  • Winter Burrow (Cloud, Console e PC)
  • Wreckfest (Cloud, Console e PC)
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E infine i nuovi giochi per Game Pass Essential che verranno aggiunti il 15 novembre

  • Banjo-Kazooie (Cloud e Console)
  • Banjo-Tooie (Cloud e Console)
  • Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud e Console)
  • Gears of War: Judgment (Cloud e Console)
  • Halo: Spartan Assault (Cloud, Console e PC)
  • Perfect Dark (Cloud e Console)
  • Viva Piñata (Cloud e Console)
  • Viva Piñata: Trouble in Paradise (Cloud e Console)
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