Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo nella prima metà di novembre, tra cui Football Manager 27

Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante la prima metà di novembre.
Si tratta di una line-up piuttosto variegata, che vede come protagonista principale Football Manager 27, il nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica di Sports Interactive. Gli abbonati a PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate possono già accedere alla versione in anteprima su PC già da oggi, mentre la versione completa arriverà il 10 novembre, anche su Xbox Series X|S e Cloud.
Tra le altre novità spiccano inoltre Escape Academy 2: Back 2 School, il roguelite Void/Breaker, lo strategico Thronefall e Warhammer Survivors, mentre alcuni titoli già disponibili per gli utenti Ultimate e PC Game Pass verranno estesi anche agli abbonati al tier Premium. Contestualmente Microsoft ha confermato anche i giochi che lasceranno il catalogo il 15 novembre e i nuovi titoli destinati agli abbonati Game Pass Essential.
I giochi in arrivo e quelli che lasceranno il Game Pass nella prima metà di novembre
Di seguito l'elenco dei giochi in arrivo a novembre per gli abbonati:
- Disponibile da oggi - Football Manager 27 (PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- Disponibile da oggi - Pit of Goblin (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 4 novembre - Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 4 novembre - Void/Breaker (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile con il lancio della versione 1.0 su Game Pass Ultimate, Game Pass Premium e PC Game Pass
- 5 novembre - Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 5 novembre - Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 5 novembre - MySims Cozy Bundle (Cloud, Console e PC) - disponibile ora su Cloud e console per Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 10 novembre - Football Manager 27 Console (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 10 novembre - Warhammer Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 10 novembre - Tanuki: Pon's Summer (Cloud, Console e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 11 novembre - Hope in the City (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 11 novembre - Thronefall (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 12 novembre - John Carpenter's Toxic Commando (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17 novembre - Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Game Pass Ultimate e PC Game Pass
- 17 novembre - Paw Patrol: Dino World (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Di seguito invece i giochi che verranno rimossi dal catalogo del servizio il 15 novembre:
- 1000xResist (Cloud, Console e PC)
- Barbie Horse Trails (Cloud, Console e PC)
- Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console e PC)
- Firefighting Simulator - The Squad (Cloud, Console e PC)
- GoldenEye 007 (Cloud e Console)
- Great God Grove (Cloud, Console e PC)
- Moonlighter (Cloud, Console e PC)
- Pigeon Simulator (Cloud, Console e PC)
- Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console e PC)
- Relic Hunters Legend (Cloud, Console e PC)
- Total Chaos (Cloud, Console e PC)
- Winter Burrow (Cloud, Console e PC)
- Wreckfest (Cloud, Console e PC)
E infine i nuovi giochi per Game Pass Essential che verranno aggiunti il 15 novembre
- Banjo-Kazooie (Cloud e Console)
- Banjo-Tooie (Cloud e Console)
- Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud e Console)
- Gears of War: Judgment (Cloud e Console)
- Halo: Spartan Assault (Cloud, Console e PC)
- Perfect Dark (Cloud e Console)
- Viva Piñata (Cloud e Console)
- Viva Piñata: Trouble in Paradise (Cloud e Console)