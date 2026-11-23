"La depressione da sviluppo di open world indotta da GTA 6 esiste davvero", ha scritto Sarzyński. "Probabilmente è il più grande risultato artistico della storia , lo penso davvero. Scala, densità, coerenza, cura in ogni dettaglio: un miracolo tecnologico e creativo. Cyberpunk 2 è cancellato, ora vado a spazzare le foglie d'autunno nel mio giardino."

GTA 6 ha alzato l'asticella per gli open world, e Igor Sarzyński, creative director di Cyberpunk 2 , sembra averlo avvertito chiaramente. Lo sviluppatore ha commentato online, in tono scherzoso, il nuovo standard qualitativo fissato dal titolo di Rockstar, al punto da dichiarare scherzosamente di voler mollare tutto.

Continua, tranquilli

Ribadiamo che stava scherzando. Era comprensibile già dal primo messaggio, ma il concetto è stato esplicitato in un post successivo, con cui il director ha chiarito che il progetto va avanti: "Scherzi a parte, credo che stiamo facendo qualcosa di nostro, con un sapore diverso e unico", ha scritto. "GTA è impressionante come lo sono tutte le grandi opere d'arte: amplia ciò che è possibile, una visione affascinante eseguita alla perfezione."

Sarzyński non è l'unico sviluppatore a essersi espresso su GTA 6. Michael Barclay, world design director di Naughty Dog, lo considera un grande traguardo tecnologico. "Faccio videogiochi da 19 anni, e GTA 6 mi appare come una Bugatti Veyron a un bambino vittoriano intimorito", ha scritto. David Goldfarb, game director di Payday 2, si è detto del tutto stupefatto da ciò che ha visto finora: "Faccio giochi da oltre trent'anni... non riesco nemmeno a trovare le parole per descrivere ciò che sto giocando".

Anche Del Walker, character artist di The Last of Us: Part 2 e Star Wars Jedi: Survivor, ha raccontato di faticare a credere a ciò che vede, suggerendo che dietro ci sia una qualche forma di magia nera: "Ogni clip di GTA mi viene inoltrata nella chat di gruppo con "Sei uno sviluppatore, come hanno fatto?". Fratello, io non c'ero quando hanno aperto il portale. Non conosco questa magia."