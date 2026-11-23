Dopo le precedenti dimissioni, NVIDIA ha annunciato ufficialmente il ritorno di Jensen Huang ai vertici dell'azienda . Con effetto immediato, il fondatore è stato reintegrato nel ruolo di Presidente e Amministratore Delegato , oltre a tornare a far parte del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo ha votato all'unanimità a favore della sua reintegrazione, confermando la piena fiducia in Huang e ritenendolo la persona più adatta a ricoprire nuovamente il ruolo.

Jensen Huang torna CEO di NVIDIA

Come anticipato, NVIDIA ha ufficializzato la notizia attraverso un comunicato, confermando il ritorno di Jensen Huang nel ruolo di CEO con effetto immediato. Durante il processo decisionale, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ricevuto "pareri da alcuni alti funzionari del governo statunitense" ed è convinto che la reintegrazione non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale.

"Il Consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare NVIDIA e che la sua reintegrazione sia nell'interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti", ha detto Harvey C. Jones, presidente del Consiglio. "Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di lavorare con lui ora che riprende la guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente lavoro svolto in qualità di amministratore delegato ad interim, oltre che per le sue continue responsabilità in qualità di direttrice finanziaria di NVIDIA."

Jensen Huang torna ai vertici di NVIDIA con effetto immediato

Secondo quanto specificato, Harvey Jones rimarrà presidente del Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'annuncio sono arrivate anche le dichiarazioni di Jensen Huang, che ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e per la possibilità di tornare al vertice dell'azienda: "Sono onorato di tornare in NVIDIA e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale. Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di NVIDIA per la fiducia riposta in me e per la ponderatezza dimostrata durante questo processo", ha detto.

"Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di Presidente, nonché a Colette Kress e al nostro staff esecutivo per aver guidato NVIDIA in questo periodo. Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono grato alla mia famiglia per l'affetto e il sostegno che mi ha dimostrato. Non vedo l'ora di tornare al lavoro."

Nel frattempo, NVIDIA ha precisato che le indagini sulle presunte attività di intelligence straniera nei confronti di Huang proseguiranno fino alla loro conclusione. Per seguire il caso è stato istituito un comitato composto esclusivamente da membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, mentre Huang ha già manifestato la propria disponibilità a collaborare. La società ha inoltre creato un secondo comitato indipendente, incaricato di vigilare sul rispetto delle normative commerciali e monitorare eventuali rischi per la sicurezza nazionale.