Il driver GeForce Hotfix 621.35, pensato per risolvere il problema della scrittura eccessiva e continua sugli SSD, non avrebbe eliminato del tutto l'anomalia. A sostenerlo è il test indipendente di un utente di Reddit, che ha rilevato 36 GB scritti sull'unità NVMe mentre il computer era rimasto inattivo per una notte. La stessa fonte invita a considerare l'episodio come un caso isolato, ma il risultato suggerisce che il disturbo potrebbe passare inosservato se non si va a controllare.

Controllate! L'utente, noto come "robbiekhan", ha confrontato l'attività di I/O del processo NVDisplay.Container.exe con i valori di scrittura host S.M.A.R.T. letti da HWiNFO64. Le prove sono state condotte su un PC con Windows 11 26H2, una RTX 4090 e un Samsung 990 PRO da 2 TB, mettendo a confronto lo Studio Driver 621.24, il Game Ready Driver 621.01 e l'hotfix 621.35. GeForce Hotfix Display Driver version 621.35

by u/Nestledrink in nvidia Secondo i dati, l'hotfix sembra risolvere il problema subito dopo l'avvio, ma il ciclo di scritture in background si riattiva dopo un periodo di attività prolungato, sebbene con minore frequenza rispetto alla versione 621.24. Nella prima ora dopo l'installazione, NVDisplay.Container.exe ha registrato appena 90,8 KB di scritture. Nel corso di una finestra notturna di nove ore, tra inattività e standby del display, il processo ha però accumulato 40,85 GB di scritture, a una media di 1,26 MB/s, che si sono tradotti in 36 GB complessivi occupati sull'SSD principale. NVIDIA interviene sul bug che causava scritture anomale sugli SSD: nuovo driver disponibile Il confronto con il driver 621.24 resta comunque favorevole all'hotfix: quella versione aveva accumulato 1,18 TB di scritture in cinque giorni di attività, con picchi di 9,15 MB/s durante la navigazione. I risultati migliori sono arrivati dal più datato 621.01, con soli 12,55 MB scritti in 55 minuti e 9,47 MB in una finestra di test di 93 minuti.