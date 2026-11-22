C'è poi il supporto a RetroAchievements : si accede al proprio account dalla TV e il dispositivo legge il gioco a ogni fotogramma, registra gli obiettivi sul profilo e accende un LED della scheda quando vengono sbloccati. La funzione è disattivata di default e può essere abilitata dal menu o disattivata gioco per gioco.

La prima riguarda il backup nel cloud . Ogni salvataggio scritto dal gioco viene caricato automaticamente sul servizio sd2snes+, insieme a savestate, cheat, patch e al file di configurazione config.yml. Vengono inviati solo i dati modificati e il cloud conserva fino a tre versioni precedenti di ciascun file, che si possono ripristinare, consultare o eliminare dal Web Manager oppure direttamente dalla schermata dei salvataggi della console. Le ROM, precisa il sito ufficiale, non vengono mai caricate.

Ritorni inattesi

Tra le novità più curiose c'è il ritorno del Satellaview. Il Link scarica i programmi trasmessi, provenienti da GamesDB, e li passa alla cartuccia come se arrivassero dal satellite, sincronizzando anche l'orologio per far coincidere il palinsesto con l'ora reale. È compatibile con Satellaview+ e ne riceve la trasmissione pubblica. Dal menu della console si può inoltre ascoltare la radio via internet: l'audio viene decodificato dal dispositivo e riprodotto dalla TV, con indicazione di stazione, brano e buffer.

Sul versante social, la funzione "Town" assegna a ogni console una casa in una cittadina che cresce in base ai giochi effettivamente giocati. Si possono visitare le case degli amici, vederne gli scaffali, lasciare messaggi, temi o salvataggi nella cassetta della posta e controllare chi è online. La cittadina funziona anche senza rete, mentre il Link porta con sé i "vicini". Sono previsti anche il collegamento Game Boy via internet, che simula il cavo link tra due console, e il multiplayer online sul modello dell'XBand degli anni Novanta, con lo scambio degli input dei controller fotogramma per fotogramma.

Il firmware è pensato per schede ESP32-S3, preferibilmente nella variante N16R8 con 16 MB di flash e 8 MB di PSRAM, in formato DevKitC-1, che costano generalmente circa 10 dollari su siti come Amazon. Entrambe le porte USB-C della scheda vengono utilizzate: una per l'alimentazione, l'altra per il collegamento alla flash cart. Il progetto è ancora in sviluppo, ma sul sito ufficiale è possibile registrarsi per ricevere una notifica al momento del rilascio.