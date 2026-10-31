BrickStation trasforma LEGO PlayStation in una console funzionante che supporta giochi e memory card originali

Dopo il successo di BrickBoy, il progetto che ha trasformato il LEGO Game Boy in una console portatile realmente funzionante, il team di modder che ha realizzato l'impresa ha replicato l'esperienza con BrickStation , un dispositivo pensato per rendere giocabile anche la riproduzione della prima PlayStation realizzata da LEGO . Il precedente progetto ha raccolto circa un milione di euro su Kickstarter, grazie al sostegno di oltre 5.600 finanziatori, e ora il gruppo punta a conquistare gli appassionati della console Sony, come raccontato da Time Extension .

LEGO funzionante

BrickStation è un modulo hardware che integrabile in LEGO PlayStation e permette di collegarla a un televisore attraverso un cavo HDMI. Il sistema esegue i giochi della prima PlayStation tramite emulazione e supporta controller wireless Bluetooth oppure periferiche USB. I titoli vengono caricati da una scheda MicroSD, mentre è possibile utilizzare anche le memory card originali della console, mantenendo così la compatibilità con i vecchi salvataggi.

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Il modder ha sostituito il vassoio laterale sinistro dedicato ad Ape Escape, ma senza toccare gli altri componenti. Il modulo può essere rimosso in qualsiasi momento, permettendo di riportare il set alle condizioni originali. Insomma, non richiede alcuna manomissione. Thomas Bertani, inventore e responsabile tecnico di BrickBoy e BrickStation, ha spiegato che la volontà del team era quella di rendere funzionante la riproduzione LEGO senza alterarne l'aspetto. "Non modificare il set è un principio che seguiamo fin dai tempi di BrickBoy. Qualunque cosa aggiungiamo, deve essere sempre possibile tornare alla costruzione originale".

Anche il pulsante di accensione è stato progettato per riprodurre l'esperienza della PlayStation originale. Premendo il pulsante LEGO, un magnete viene rilevato da un sensore magnetometrico che attiva la console. Un piccolo altoparlante e un motore a vibrazione simulano inoltre il rumore dell'unità CD durante l'avvio, ricreando almeno in parte la sensazione di accendere una PS1 autentica.

BrickStation non dispone però di un lettore ottico integrato. Per utilizzare i giochi originali è possibile collegare un lettore CD-ROM esterno tramite USB e trasferire i contenuti dei dischi sulla scheda MicroSD. Una soluzione che consente di recuperare i propri giochi fisici senza dover ricorrere necessariamente a copie scaricate da Internet. Il modulo permette inoltre di esporre sotto il coperchio del set il disco del proprio gioco preferito, risolvendo uno dei limiti della costruzione LEGO originale.

Il progetto si trova ancora nella fase di prototipo, ma il gruppo ha già aperto una pagina di pre-lancio su Kickstarter. L'esperienza maturata con BrickBoy dovrebbe accelerare lo sviluppo e, come per il precedente dispositivo, sono previste offerte speciali per chi sosterrà la campagna nelle prime fasi.

C'è infine un dettaglio particolarmente curioso: BrickStation aggiunge esattamente 83 pezzi LEGO alla costruzione, portando il totale a 1.994 elementi. Non si tratta di un numero casuale, ma di un riferimento al 1994, anno di lancio della prima PlayStation.