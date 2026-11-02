CD Projekt Red assume tre veterani di Kingdom Come: Deliverance per The Witcher 4 e Cyberpunk 2

CD Projekt Red continua a investire per ampliare il suo organico, andando in cerca di specialisti dei giochi di ruolo. La società polacca, attualmente al lavoro su The Witcher 4 e sul seguito di Cyberpunk 2077 , ha infatti assunto tre sviluppatori provenienti da Warhorse Studios, il team responsabile della serie Kingdom Come: Deliverance . Si tratta di figure con una notevole esperienza nello sviluppo di giochi di ruolo, che potrebbero contribuire alla realizzazione dei prossimi titoli dello studio.

I tre nuovi acquisti

Il primo a trasferirsi in CD Projekt Red è stato Karel Kolmann, come risulta dal suo profilo LinkedIn. In precedenza lead gameplay designer presso Warhorse Studios, ha lavorato a entrambi i capitoli di Kingdom Come: Deliverance. È entrato nella società polacca nel novembre 2025, assumendo il ruolo di senior quest designer, occupandosi quindi della progettazione delle missioni.

The Witcher 4 ha bisogno di specialisti

A seguirlo è stato Zdeněk Glatz, già lead level designer di Kingdom Come: Deliverance 2. Anche lui aveva partecipato allo sviluppo del primo episodio e contribuito alla realizzazione dei suoi contenuti aggiuntivi. Nel maggio 2026 è entrato in CD Projekt Red come senior open-world designer, una posizione particolarmente interessante considerando l'importanza dell'esplorazione e della costruzione degli ambienti nei giochi dello studio.

L'ultimo ingresso, almeno per il momento, è quello di Zbyněk Zelinka. In precedenza lead technical designer presso Warhorse Studios, è diventato senior gameplay designer in CD Projekt Red nell'ottobre 2026. Dei tre è quello con meno anzianità nella precedente società, dove ha comunque lavorato per sette anni e dieci mesi. Gli altri due sviluppatori possono invece vantare oltre otto anni di esperienza presso Warhorse Studios. Si tratta di una permanenza piuttosto lunga per un settore caratterizzato da frequenti cambiamenti e spostamenti tra aziende, che ha permesso loro di maturare competenze specifiche nella produzione di giochi di ruolo complessi.