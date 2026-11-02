Valve accusata di aver danneggiato il lancio di un indie su Steam, anche a causa dei troppi giochi IA

Il lancio di Wheel Make It , un gioco cooperativo basato sulla fisica e incentrato su personaggi che si spostano a bordo di sedie a rotelle, si è trasformato in una delusione commerciale per il publisher 2 Left Thumbs, che si è voluto sfogare sui social. Il titolo, che prima dell'uscita era stato aggiunto a oltre 11.000 liste dei desideri di Steam, ha raggiunto appena 15 giocatori contemporanei nel suo picco delle prime 24 ore, scendendo poi a tre utenti collegati. Il publisher ha attribuito parte della responsabilità a Valve e ai ritardi nel processo di approvazione del gioco, dovuti ai troppi giochi IA che stanno affollando il negozio .

Situazione insostenibile

In un messaggio pubblicato sui social, 2 Left Thumbs ha spiegato che Steam aveva assicurato che un eventuale slittamento dovuto all'intasamento della coda di revisione, come detto causato dall'enorme quantità di contenuti generati con l'intelligenza artificiale, non avrebbe compromesso i normali meccanismi di visibilità riservati ai nuovi giochi. I risultati, tuttavia, sono stati decisamente diversi dalle aspettative. "Oltre 11.000 liste dei desideri e questo è il risultato del nostro lancio", ha scritto il publisher.

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Wheel Make It avrebbe dovuto debuttare il 12 ottobre, ma ha ottenuto l'approvazione soltanto il 25 ottobre, arrivando effettivamente sul mercato il 1° novembre. Secondo 2 Left Thumbs, il problema principale non è stato semplicemente il ritardo, ma la perdita del lavoro promozionale costruito attorno alla data originale. Non potendo impostare una nuova data di pubblicazione, il publisher si è trovato costretto a procedere con un lancio praticamente a sorpresa. "Il ritardo ha distrutto lo slancio che avevamo costruito", ha spiegato, aggiungendo che una situazione simile avrebbe danneggiato praticamente qualsiasi gioco.

La vicenda sarebbe legata anche ad alcune difficoltà incontrate durante la revisione tecnica. In un aggiornamento del 21 ottobre, lo sviluppatore tlproductions aveva raccontato che il gioco era stato respinto per un motivo non segnalato in precedenza: una singola opzione del menu, quella relativa alla risoluzione, non poteva essere selezionata con un controller.