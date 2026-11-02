Halo Infinite sarebbe costato più di Gears of War: E-Day: le cifre sono però difficili da confrontare

Il budget di sviluppo di Halo Infinite sarebbe stato persino superiore ai 500 milioni di dollari associati a Gears of War: E-Day. A parlarne è stato il giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che in un approfondimento dedicato ai costi di produzione dei videogiochi ha fatto riferimento alle ragguardevoli dimensioni economiche di Infinite. Schreier ha però evitato di indicare una cifra precisa, spiegando che il dato rischierebbe di essere estrapolato dal contesto e utilizzato nelle consuete discussioni tra sostenitori e detrattori delle diverse piattaforme.

"Il budget di Halo Infinite, a proposito, non voglio nemmeno dirlo, perché verrebbe immediatamente estrapolato dal contesto su Twitter e utilizzato nelle solite sciocchezze della console war. Ma è persino più alto, diciamo, di quello di Gears of War: E-Day", ha dichiarato.