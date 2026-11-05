6

Halo Infinite si aggiorna a sorpresa e introduce 10 nuove mappe create dalla community

Halo Infinite riceve a sorpresa un nuovo aggiornamento che introduce 10 mappe multiplayer realizzate dalla community per celebrare i 25 anni della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/11/2026
Halo Infinite
Halo Infinite
Halo Infinite
News Video Immagini

Halo Infinite ha ricevuto a sorpresa un nuovo aggiornamento, incentrato sull'introduzione di nuove mappe multiplayer. L'update di novembre 2026 porta infatti nel gioco la playlist Halo Fest Showcase, che raccoglie le arene selezionate tra le finaliste dell'Halo Fest Forge Contest, svelate all'inizio di quest'anno. Si tratta di creazioni realizzate dalla community, che offrono un modo originale per reinterpretare e celebrare lo spirito della serie.

Le mappe dei fan

Come anticipato, le mappe sono disponibili nella nuova playlist Halo Fest Showcase, accessibile direttamente dal matchmaking di gioco su PC e console Xbox. Il concorso chiedeva ai partecipanti di realizzare arene ispirate alle mappe multiplayer e agli ambienti delle campagne, con l'obiettivo di catturare e reinterpretare gli elementi che hanno contribuito a definire l'identità della serie. Si tratta di dieci mappe specifiche che riepiloghiamo di seguito:

  • Abundance, realizzata da Cold Nightshade, LNeedMoreBleach, spartan blood 1, AddiCt3d 2CHa0s e JoValiant
  • Bits and Pieces, realizzata da JoValiant, Igrizhar e Small Napkins
  • Cascade, di SE7ENGINE, Zaffiro Creep e JDzirkus
  • Eulogy, creata da ShredderMcgenty
  • Hierarch, di xDTx Kaos
  • Sanctum, realizzata da OG SaLoT, Tyrant Hacker e JoValiant
  • Shade's Promise, di Zaddy Hammer
  • Sluff, creata da Igrizhar e JoValiant
  • Sojourn, creata da Squally DaBeanz
  • Unconveyed, di Mr Greencastle e Uneeq TV

La playlist propone diverse modalità Arena, permettendovi di esplorare le mappe create dalla community per celebrare i 25 anni di Halo. Per quanto riguarda le modalità disponibili, Cattura la bandiera è presente su tutte le nuove mappe. Alcune arene propongono però ulteriori varianti: Bits and Pieces include anche Massacro, mentre Abundance, Sanctum e Sojourn permettono di giocare a Re della collina e Roccaforti.

Immagine
Immagine
Immagine

Cascade offre invece un'ulteriore alternativa con Teschio, affiancata da Cattura la bandiera, Roccaforti e Massacro. La classifica definitiva del concorso verrà poi annunciata durante l'Halo Fest che si terrà dall'11 al 13 dicembre 2026.

Nuovi contenuti anche dopo la fine del supporto

Nonostante il supporto ufficiale ad Halo Infinite sia ormai terminato, fa piacere vedere che il gioco continui a ricevere aggiornamenti a sorpresa di questo tipo. Lo scorso maggio, ad esempio, un corposo update ha introdotto Firefight: Gauntlet, una nuova modalità che ha arricchito ulteriormente l'esperienza.

Immagini e dettagli su quello che doveva essere Halo 7 trapelano da Halo Studios Immagini e dettagli su quello che doveva essere Halo 7 trapelano da Halo Studios

Per quanto riguarda il comparto multiplayer, il gioco si è sempre distinto per un gameplay dinamico e imprevedibile, accompagnato da un sistema di ranking che abbiamo apprezzato anche nella nostra recensione di Halo Infinite. E voi che ne pensate di questo gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Halo Infinite si aggiorna a sorpresa e introduce 10 nuove mappe create dalla community