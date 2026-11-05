Halo Infinite si aggiorna a sorpresa e introduce 10 nuove mappe create dalla community

Halo Infinite ha ricevuto a sorpresa un nuovo aggiornamento, incentrato sull'introduzione di nuove mappe multiplayer. L'update di novembre 2026 porta infatti nel gioco la playlist Halo Fest Showcase , che raccoglie le arene selezionate tra le finaliste dell'Halo Fest Forge Contest, svelate all'inizio di quest'anno. Si tratta di creazioni realizzate dalla community , che offrono un modo originale per reinterpretare e celebrare lo spirito della serie.

Le mappe dei fan

Come anticipato, le mappe sono disponibili nella nuova playlist Halo Fest Showcase, accessibile direttamente dal matchmaking di gioco su PC e console Xbox. Il concorso chiedeva ai partecipanti di realizzare arene ispirate alle mappe multiplayer e agli ambienti delle campagne, con l'obiettivo di catturare e reinterpretare gli elementi che hanno contribuito a definire l'identità della serie. Si tratta di dieci mappe specifiche che riepiloghiamo di seguito:

Abundance , realizzata da Cold Nightshade, LNeedMoreBleach, spartan blood 1, AddiCt3d 2CHa0s e JoValiant

, realizzata da Cold Nightshade, LNeedMoreBleach, spartan blood 1, AddiCt3d 2CHa0s e JoValiant Bits and Pieces , realizzata da JoValiant, Igrizhar e Small Napkins

, realizzata da JoValiant, Igrizhar e Small Napkins Cascade , di SE7ENGINE, Zaffiro Creep e JDzirkus

, di SE7ENGINE, Zaffiro Creep e JDzirkus Eulogy , creata da ShredderMcgenty

, creata da ShredderMcgenty Hierarch , di xDTx Kaos

, di xDTx Kaos Sanctum , realizzata da OG SaLoT, Tyrant Hacker e JoValiant

, realizzata da OG SaLoT, Tyrant Hacker e JoValiant Shade's Promise , di Zaddy Hammer

, di Zaddy Hammer Sluff , creata da Igrizhar e JoValiant

, creata da Igrizhar e JoValiant Sojourn , creata da Squally DaBeanz

, creata da Squally DaBeanz Unconveyed, di Mr Greencastle e Uneeq TV

La playlist propone diverse modalità Arena, permettendovi di esplorare le mappe create dalla community per celebrare i 25 anni di Halo. Per quanto riguarda le modalità disponibili, Cattura la bandiera è presente su tutte le nuove mappe. Alcune arene propongono però ulteriori varianti: Bits and Pieces include anche Massacro, mentre Abundance, Sanctum e Sojourn permettono di giocare a Re della collina e Roccaforti.

Cascade offre invece un'ulteriore alternativa con Teschio, affiancata da Cattura la bandiera, Roccaforti e Massacro. La classifica definitiva del concorso verrà poi annunciata durante l'Halo Fest che si terrà dall'11 al 13 dicembre 2026.