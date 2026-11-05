Halo Infinite si aggiorna a sorpresa e introduce 10 nuove mappe create dalla community

Halo Infinite ha ricevuto a sorpresa un nuovo aggiornamento, incentrato sull'introduzione di nuove mappe multiplayer. L'update di novembre 2026 porta infatti nel gioco la playlist Halo Fest Showcase, che raccoglie le arene selezionate tra le finaliste dell'Halo Fest Forge Contest, svelate all'inizio di quest'anno. Si tratta di creazioni realizzate dalla community, che offrono un modo originale per reinterpretare e celebrare lo spirito della serie.
Le mappe dei fan
Come anticipato, le mappe sono disponibili nella nuova playlist Halo Fest Showcase, accessibile direttamente dal matchmaking di gioco su PC e console Xbox. Il concorso chiedeva ai partecipanti di realizzare arene ispirate alle mappe multiplayer e agli ambienti delle campagne, con l'obiettivo di catturare e reinterpretare gli elementi che hanno contribuito a definire l'identità della serie. Si tratta di dieci mappe specifiche che riepiloghiamo di seguito:
- Abundance, realizzata da Cold Nightshade, LNeedMoreBleach, spartan blood 1, AddiCt3d 2CHa0s e JoValiant
- Bits and Pieces, realizzata da JoValiant, Igrizhar e Small Napkins
- Cascade, di SE7ENGINE, Zaffiro Creep e JDzirkus
- Eulogy, creata da ShredderMcgenty
- Hierarch, di xDTx Kaos
- Sanctum, realizzata da OG SaLoT, Tyrant Hacker e JoValiant
- Shade's Promise, di Zaddy Hammer
- Sluff, creata da Igrizhar e JoValiant
- Sojourn, creata da Squally DaBeanz
- Unconveyed, di Mr Greencastle e Uneeq TV
La playlist propone diverse modalità Arena, permettendovi di esplorare le mappe create dalla community per celebrare i 25 anni di Halo. Per quanto riguarda le modalità disponibili, Cattura la bandiera è presente su tutte le nuove mappe. Alcune arene propongono però ulteriori varianti: Bits and Pieces include anche Massacro, mentre Abundance, Sanctum e Sojourn permettono di giocare a Re della collina e Roccaforti.
Cascade offre invece un'ulteriore alternativa con Teschio, affiancata da Cattura la bandiera, Roccaforti e Massacro. La classifica definitiva del concorso verrà poi annunciata durante l'Halo Fest che si terrà dall'11 al 13 dicembre 2026.
Nuovi contenuti anche dopo la fine del supporto
Nonostante il supporto ufficiale ad Halo Infinite sia ormai terminato, fa piacere vedere che il gioco continui a ricevere aggiornamenti a sorpresa di questo tipo. Lo scorso maggio, ad esempio, un corposo update ha introdotto Firefight: Gauntlet, una nuova modalità che ha arricchito ulteriormente l'esperienza.
Per quanto riguarda il comparto multiplayer, il gioco si è sempre distinto per un gameplay dinamico e imprevedibile, accompagnato da un sistema di ranking che abbiamo apprezzato anche nella nostra recensione di Halo Infinite. E voi che ne pensate di questo gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.