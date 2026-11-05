Honkai: Nexus Anima ha un periodo di uscita, presto inizierà l'ultima closed beta

MiHoYo ha annunciato importanti novità per Honkai: Nexus Anima, il nuovo creature collector open world ambientato nell'universo di Honkai. Lo studio cinese ha infatti confermato che il gioco sarà disponibile su PC, iOS e Android nel corso della primavera del 2027.

Non solo, è stata annunciata anche l'ultima fase di closed beta, che prenderà il via il 25 novembre. Le registrazioni alla beta sono già aperte tramite il sito ufficiale. Si tratterà di un test a numero chiuso con cancellazione dei progressi al termine dell'evento, accessibile su PC e dispositivi mobile.

Per chi non lo conoscesse, Honkai: Nexus Anima è il nuovo capitolo della serie Honkai e propone una formula che mescola esplorazione open world, combattimenti strategici e meccaniche da creature collector. Al centro della storia si trova il Nexus, una rete invisibile che collega concetti opposti come Amore e Odio, Luce e Oscurità, Vita e Morte. Quando un'improvvisa frattura spezza questo equilibrio, l'essenza di tali concetti prende forma nelle Anima, creature che accompagneranno il protagonista nel corso del suo viaggio. Le Anima non saranno semplici compagni di squadra, ma avranno personalità e caratteristiche distintive che influenzeranno sia la narrazione sia il sistema di combattimento.