Honkai: Nexus Anima ha un periodo di uscita, presto inizierà l'ultima closed beta

MiHoYo ha annunciato importanti novità per Honkai: Nexus Anima, il nuovo creature collector open world ambientato nell'universo di Honkai. Lo studio cinese ha infatti confermato che il gioco sarà disponibile su PC, iOS e Android nel corso della primavera del 2027.
Non solo, è stata annunciata anche l'ultima fase di closed beta, che prenderà il via il 25 novembre. Le registrazioni alla beta sono già aperte tramite il sito ufficiale. Si tratterà di un test a numero chiuso con cancellazione dei progressi al termine dell'evento, accessibile su PC e dispositivi mobile.
Per chi non lo conoscesse, Honkai: Nexus Anima è il nuovo capitolo della serie Honkai e propone una formula che mescola esplorazione open world, combattimenti strategici e meccaniche da creature collector. Al centro della storia si trova il Nexus, una rete invisibile che collega concetti opposti come Amore e Odio, Luce e Oscurità, Vita e Morte. Quando un'improvvisa frattura spezza questo equilibrio, l'essenza di tali concetti prende forma nelle Anima, creature che accompagneranno il protagonista nel corso del suo viaggio. Le Anima non saranno semplici compagni di squadra, ma avranno personalità e caratteristiche distintive che influenzeranno sia la narrazione sia il sistema di combattimento.
L'ultima closed beta introdurrà nuovi contenuti e modalità
Nel corso della Final Closed Beta i giocatori vestiranno i panni di un Animaster e partiranno dalla città di Iia per una nuova avventura. Secondo MiHoYo, questa versione offrirà una panoramica completa del mondo di gioco grazie a una campagna ampliata, nuovi personaggi e maggiori possibilità di esplorazione.
La città di Iia mostrerà inoltre nuove aree visitabili, tra cui una banca tradizionale, un moderno edificio per uffici e un'isola con faro. I giocatori potranno utilizzare il proprio camper come base operativa e costruire habitat dedicati alle Anima incontrate durante il viaggio.
La closed beta introdurrà anche nuove creature in forma Cromatica, ulteriori Anima da far crescere nel corso dell'avventura e modifiche al sistema gacha. MiHoYo ha infatti confermato che la prima Anima o il primo Eidos a 5 stelle ottenuti dai banner evento saranno garantiti e corrisponderanno sempre al protagonista della promozione attiva.
Novità anche sul fronte del gameplay. Debutterà ufficialmente la modalità competitiva Nexus Arena, che permetterà di affrontare altri giocatori con squadre personalizzate e scalare le classifiche. Parallelamente, il mondo aperto e le attività avanzate proporranno nemici più impegnativi per offrire una sfida maggiore agli utenti più esperti.