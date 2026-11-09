Honkai: Nexus Anima è un videogioco “nato per piacere a tutta la famiglia”

"Dopo il lancio di Honkai: Star Rail, ho iniziato immediatamente a interrogarmi su quale potesse essere il nostro prossimo progetto", dice David Jiang, uomo chiave dell'universo Honkai. È stato il produttore di Honkai: Star Rail e di Honkai Impact 3rd. Durante un intervento all'HoYoverse Media Tour di Seoul, sta presentando le novità del suo ultimo progetto: Honkai: Nexus Anima. "Come sapete, i giochi della nostra azienda sono pensati per avere un ciclo di vita molto lungo. Per questo motivo cerchiamo sempre di esplorare nuove direzioni e nuovi generi e vogliamo evitare che un nuovo progetto si sovrapponga troppo a quelli già esistenti".

"Poi mi sono reso conto di un aspetto interessante. Molti dei miei colleghi erano stati inizialmente giocatori dei nostri titoli, quando erano al liceo", dice Jiang. Prima di diventare il gigante che è oggi, HoYoverse ha iniziato nel 2012 con un grande successo mobile dal titolo Gun Girls Z (noto in Asia anche come Houkai Gakuen 2). "Poi hanno iniziato a lavorare, si sono sposati, alcuni hanno anche avuto dei figli. Questo mi ha portato a farmi una domanda: perché non creare un gioco che potesse essere vissuto e apprezzato da tutta la famiglia?".

Esseri umani e Anima vivono insieme in pace

Per Jiang è un modo di continuare ad accompagnare i giocatori che hanno sostenuto l'azienda sin dall'inizio, ma anche di offrire loro un'esperienza adatta a un'altra fase della vita. "Un videogioco capace di mettere in relazione persone di età diverse", afferma Jiang. D'altronde, Honkai: Nexus Anima è un videogioco che mette al centro i rapporti, specialmente quelli tra gli Anima, queste colorate creature che prendono ispirazione da animali e piante, e gli Animasters.