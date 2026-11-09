Honkai: Nexus Anima è un videogioco “nato per piacere a tutta la famiglia”

"Dopo il lancio di Honkai: Star Rail, ho iniziato immediatamente a interrogarmi su quale potesse essere il nostro prossimo progetto", dice David Jiang, uomo chiave dell'universo Honkai. È stato il produttore di Honkai: Star Rail e di Honkai Impact 3rd. Durante un intervento all'HoYoverse Media Tour di Seoul, sta presentando le novità del suo ultimo progetto: Honkai: Nexus Anima. "Come sapete, i giochi della nostra azienda sono pensati per avere un ciclo di vita molto lungo. Per questo motivo cerchiamo sempre di esplorare nuove direzioni e nuovi generi e vogliamo evitare che un nuovo progetto si sovrapponga troppo a quelli già esistenti".
"Poi mi sono reso conto di un aspetto interessante. Molti dei miei colleghi erano stati inizialmente giocatori dei nostri titoli, quando erano al liceo", dice Jiang. Prima di diventare il gigante che è oggi, HoYoverse ha iniziato nel 2012 con un grande successo mobile dal titolo Gun Girls Z (noto in Asia anche come Houkai Gakuen 2). "Poi hanno iniziato a lavorare, si sono sposati, alcuni hanno anche avuto dei figli. Questo mi ha portato a farmi una domanda: perché non creare un gioco che potesse essere vissuto e apprezzato da tutta la famiglia?".
Per Jiang è un modo di continuare ad accompagnare i giocatori che hanno sostenuto l'azienda sin dall'inizio, ma anche di offrire loro un'esperienza adatta a un'altra fase della vita. "Un videogioco capace di mettere in relazione persone di età diverse", afferma Jiang. D'altronde, Honkai: Nexus Anima è un videogioco che mette al centro i rapporti, specialmente quelli tra gli Anima, queste colorate creature che prendono ispirazione da animali e piante, e gli Animasters.
Perché un Auto-Battler?
Anche dopo aver scelto il cuore della nuova produzione, David Jiang e il suo team si sono interrogati su che tipo di videogioco avrebbero sviluppato. "Abbiamo preso in considerazione i combattimenti a turni e i giochi d'azione, ma i giocatori di Honkai avevano già avuto modo di sperimentare questi sistemi con Honkai: Star Rail e con Honkai Impact 3rd", ci racconta. Per HoYoverse, il nuovo progetto doveva essere anche un'occasione per mettersi alla prova con qualcosa di nuovo. "Abbiamo esplorato territori meno familiari e ci siamo resi conto che non avevamo mai sviluppato un videogioco tattico".
Il perché è presto spiegato: secondo Jiang i videogiocatori moderni preferiscono esperienze più veloci, sostenute da un ritmo maggiore. "Ed è stato proprio in questo contesto che abbiamo iniziato a interessarci agli Auto-Battler". Il genere risponde a regole abbastanza semplici: al giocatore spetta posizionare sulla griglia le proprie unità durante una fase di preparazione, per poi assistere al risultato della battaglia senza intervenire direttamente. "Il percorso non è stato semplice e abbiamo impiegato quasi tre anni per arrivare alla formula attuale, raccogliendo feedback da oltre 10.000 giocatori. Grazie a questo processo di sperimentazione e miglioramento continuo, siamo riusciti a costruire un'esperienza che oggi riteniamo molto più interessante e coinvolgente".
Un mondo dove le scelte contano
"Ci sono altri aspetti su cui abbiamo lavorato a livello di narrazione", dice Jiang. Per i suoi precedenti videogiochi, il team ha ricevuto numerosi feedback da parte dei giocatori, molti dei quali chiedevano un ruolo più attivo nello sviluppo della storia. "Non è semplice", aggiunge il produttore, "perché questi videogiochi sono sviluppati per molti anni. Una decisione narrativa presa durante il primo anno potrebbe avere conseguenze importanti sulla storia raccontata nel terzo, per esempio". Questo è uno dei motivi per cui i giochi live service presentano raramente strutture narrative con ramificazioni profonde: non sono esperienze costruite attorno alle scelte del singolo giocatore.
"Con Nexus Anima abbiamo deciso di affrontare questa sfida", dice Jiang. "Le decisioni che il videogiocatore prende possono influenzare il destino dei personaggi, determinare chi incontrerà e quali eventi vivrà, perfino come arriverà alla conclusione della storia". Questa profondità si sposa anche con la scelta di dotare il personaggio di una serie di statistiche come intelligenza, carisma, forza e fortuna, che possono modificare le opzioni di dialogo disponibili. "Si tratta di un approccio insolito anche per molti grandi giochi single player. La sfida è riuscire a integrare un tale livello di profondità narrativa all'interno di un gioco live service", conclude Jiang.
Vi ricordiamo che è stata annunciata l'ultima fase di closed beta, che inizierà il 25 novembre. Le registrazioni alla beta sono già aperte tramite il sito ufficiale. Il lancio è previsto nella primavera 2027.