Petit Planet, abbiamo provato il simulatore di vita HoYoverse che sfida Animal Crossing

Senza indugi, partiamo dall'elefante nella stanza: lo strano e incontrovertibile rapporto che sussiste tra Petit Planet, il nuovo videogioco targato HoYoverse, e Animal Crossing: New Horizons viene fuori in uno dei dialoghi dei primi momenti del gioco. Poco dopo essere arrivati sul pianeta che abbiamo deciso di abitare, Mobai - questo enorme cagnolone in fissa con il tè - ci regala un kit di costruzione per la nostra nuova casa. Tra le opzioni di dialogo disponibili (il videogioco è tradotto in italiano) ce n'è una che ha attirato subito la nostra attenzione: "Dovrò pagare il mutuo?". Chiunque abbia trascorso anche pochi minuti nel mondo di Animal Crossing conosce le subdole manovre creditizie della Nook Inc. di Tom Nook, che fornisce ai giocatori un alloggio, ma li imprigiona in una gabbia di prestiti e rimborsi perpetua. Mobai, invece, si fa una risata e risponde: "Mi dispiace se dov'eri prima pagavi un mutuo, ma da noi non funziona così". È solo il primo occhiolino che incontriamo durante questa prova di Petit Planet, a cui abbiamo potuto giocare nel corso dell'HoYoverse Media Tour a Seoul. In questo videogioco, che lo stesso team definisce un life simulator, le due ispirazioni principali sono molto semplici da individuare, sebbene la prima non venga mai nominata dal team e l'altra venga sbandierata sin dalla prima presentazione: tu-sai-chi è ovviamente il gioco di Nintendo; l'altra è Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Se di Animal Crossing si ricalca - a volte in maniera smargiassa - la forma, del racconto francese si cerca di cogliere la filosofia, ovvero proporre un'esperienza rilassante che non rinunci però all'impegno nel realizzare qualcosa di unico. Qualcosa che sia speciale perché nato dall'investimento del proprio tempo. "Proprio come nella storia del Piccolo Principe e della sua rosa", ci spiega Murphy, la lead game designer, "la rosa è speciale non perché è diversa dalle altre, ma perché il principe se ne è preso cura personalmente". La pesca è una delle attività che ci vengono insegnate per prime in Petit Planet C'è ovviamente un altro elefante nella stanza (che a questo punto è strettissima) che per ovvi motivi non può ancora essere analizzato come si deve: il modello economico scelto per Petit Planet. Il videogioco seguirà la strada degli altri titoli HoYoverse e sarà proposto in formato free-to-play con microtransazioni. Secondo le parole del team, la monetizzazione sarà limitata agli elementi cosmetici come i mobili e l'abbigliamento, e la progressione sarà scandita dal tempo che viene investito nel gioco, non dal denaro. Saranno presenti dei Pass Stagionali e verrà data ai nuovi giocatori la possibilità di recuperare tutti i contenuti precedenti. Ciò che ha a che fare con la pesca, la coltivazione e i contenuti narrativi dei vari personaggi sarà accessibile gratuitamente. Con queste dichiarazioni in mente, cominciamo la nostra partita su PC, una delle piattaforme disponibili al lancio il 4 dicembre, insieme al mobile. È prevista anche un'uscita su Nintendo Switch 2, ma nel corso del 2027.

C'è vita sul pianeta All'inizio della prova, l'enorme peluche che è inevitabilmente diventato la mascotte del videogioco, ci afferra virtualmente la mano e ci trascina al di là dello schermo, a solcare le galassie in sua compagnia. Si chiama Oumuamua e sembra uscito da un film dello Studio Ghibli. In generale tutto il colpo d'occhio è piacevolissimo, colorato e molto dolce. Anche l'accompagnamento sonoro è una ninna nanna che si sposa perfettamente con l'aspetto fanciullesco della produzione. "Per Oumuamua ci siamo ispirati al nome del primo oggetto interstellare che sia mai stato scoperto", ci raccontano i membri del team. Subito dopo il giro intergalattico, creiamo il nostro personaggio con un editor semplice e molto grazioso. Possiamo scegliere il taglio degli occhi e dei capelli, i colori e i vestiti che indossiamo. Le opzioni non sono molte, ma bastano per ottenere un personaggio che ci somigli e che sia unico nella combinazione dei tratti. Poi veniamo introdotti a Elsasani, una coniglietta tutto pepe che sembra avere energie inesauribili, e Mobai, il grosso cane bianco che scherzava sul mutuo della Nook Inc. È lui a gestire la Loomix Co. e a permetterci di scegliere il pianeta che vogliamo abitare. Nella prova erano disponibili due biomi: un ambiente verde e collinare e uno ispirato alla savana. Scegliamo il primo e, insieme ai nostri due nuovi amici, saliamo su un'automobile spaziale che ci porta fino alla nostra nuova casa. Arrivati a terra, veniamo gradualmente iniziati alle caratteristiche del pianeta. Il bioma che abbiamo scelto determina il tipo di frutto disponibile sugli alberi e i fiori che cresceranno nelle zone verdi. Mobai ci fornisce un retino per catturare gli insetti e una canna da pesca. È impossibile non pensare ad Animal Crossing: New Horizons, visto che i primi momenti ne ripercorrono esattamente i passi. La pesca è però un po' più comoda, perché possiamo decidere dove lanciare l'amo per rendere più semplice la cattura. Mobai ci regala anche uno smartphone su cui installare delle applicazioni che ci permettono di consultare i pesci e gli insetti catturati e altre informazioni, e ci consegna un kit per costruire la nostra casa. Tutto secondo copione. Fortunatamente, da questo momento in poi, la personalità di Petit Planet comincia a venire fuori più distintamente. La creazione del personaggio è semplice, ma permette di realizzare avatar con una certa personalità Il primo punto in cui Petit Planet si stacca dal modello di riferimento è la gestione del tempo. Animal Crossing - lo sanno anche i muri - utilizza un sistema che fonde il tempo fuori dal gioco e quello dentro al mondo virtuale. Quasi tutte le operazioni di costruzione e ristrutturazione prevedono che si aspetti un giorno reale prima di vedere il risultato. Petit Planet sfrutta un sistema misto: gli sviluppatori ci dicono che è in effetti previsto un ciclo giorno/notte basato sull'orario in cui si sta giocando, e che alcuni eventi richiederanno un certo quantitativo di ore reali, ma per altre operazioni basterà riposare nel mondo di gioco. Casa nostra, per esempio, viene edificata in un attimo. All'interno sistemiamo i pochi mobili che abbiamo a disposizione e poi usciamo per ascoltare Mobai che ci racconta un'altra novità che definisce l'identità di Petit Planet: l'energia Lua. Lua (in originale LUCA, acronimo inglese di "last universal common ancestor", ovvero l'ultimo antenato comune universale secondo la comunità scientifica) è l'energia vitale che alimenta il nostro pianeta. Ogni missione che portiamo a termine nella fase di tutorial ci ricompensa con un po' di essenza di Lua con cui innaffiare un germoglio che cresce proprio al centro del nostro accampamento. Lo scopo è trasformarlo in un grande albero che rappresenterà il livello di salute del pianeta. È possibile arredare gli interni e gli esterni del pianeta Superato il tutorial, infatti, l'albero crea un frutto e comincia a espandere il posto in cui viviamo, dando forma al mare. Più il nostro ecosistema cresce, più occasioni abbiamo per raccogliere Lua, più possiamo annaffiare l'albero, in questo continuo dialogo tra il mondo e la sua essenza vitale. "Nelle fasi più avanzate", ci dicono i membri del team, "grazie all'albero di Lua sarà possibile anche personalizzare elementi ambientali, come il colore del mare e del cielo".

Il piacere è tutto mio La più grande differenza con Animal Crossing: New Horizons, almeno in queste prime due ore di gioco, è la gestione dei vicini, ovvero degli altri animaletti che abitano il pianeta. Se nel videogioco Nintendo questi ultimi vengono assegnati casualmente al giocatore, pescando da un gruppo di possibili personaggi che fanno capo a certe personalità in comune (sportivo, pigro, spavaldo...), e che riciclano modi di dire e di comportarsi, in Petit Planet ogni abitante è unico. Il rapporto con i vicini sembra la più grande differenza con Animal Crossing: New Horizons Poco dopo il nostro arrivo sul pianeta, veniamo presentati a Yunguo, una piccola panda appassionata di agricoltura. Il sistema ci assegna delle missioni per stringere amicizia e ci invita ad approfondire il suo personaggio attraverso la Baia Stellare. Questa specie di taccuino degli appunti permette di leggere la storia personale di ogni abitante del pianeta, ben scritta e arricchita di illustrazioni e aneddoti. Inoltre, ogni personaggio ha un albero di progressione del rapporto di amicizia chiamato "Impressioni dei vicini", che si completa man mano che si portano a termine una serie di obiettivi. Per Yunguo, si tratta di raccogliere prodotti ortofrutticoli dal suo giardino, di parlare con lei o di coinvolgerla nei nostri viaggi interstellari. Completando questi compiti si sbloccano animazioni esclusive per il nostro avatar, elementi di arredo e perfino modifiche al pianeta. Per esempio, al livello 8 del rapporto, Yunguo può far comparire delle foglie di bambù nei ruscelli del pianeta. Questo aspetto conferma l'impressione generale che il gioco sia decisamente più orientato a un sistema di obiettivi interni rispetto ad Animal Crossing: New Horizons. Esiste infatti un diario di gioco da consultare, che indica di volta in volta il compito da portare a termine e che lo individua anche all'interno del gioco attraverso una serie di segnalini. Se la filosofia comune è quella di godersi uno spaccato di vita virtuale, Petit Planet esplicita però i passi per la progressione dell'avventura, il che potrebbe essere ideale per quei giocatori che del titolo Nintendo non hanno mai amato il senso di vaghezza. Ogni vicino ha una storia personale e degli obiettivi da portare a termine Un'altra differenza con Animal Crossing: New Horizons è che il nostro personaggio utilizza una certa quantità di energia per portare a termine compiti come catturare insetti o pescare. Per ripristinarla possiamo cucinare e poi mangiare i manicaretti che prepariamo. Inizialmente, per esempio, la missione di Yunguo ci richiede di preparare una zuppa di funghi. La meccanica di cucina è semplice: Petit Planet ci fornisce il nome della ricetta e un'immagine della stessa; sta a noi cercare di risalire agli ingredienti da inserire in pentola con un po' di fantasia. Per la zuppa di funghi, di certo non ne serviva molta, e quindi ne prepariamo una squisita che ripristina tutta l'energia. Alla fine della prova abbiamo avuto modo di giocare anche una fase avanzata, per testare le funzionalità del multiplayer. Oltre alla possibilità di invitare i giocatori sul proprio pianeta per pescare insieme e mostrare il posto in cui viviamo, è possibile visitare un'area appositamente pensata per il multigiocatore e chiamata Bazaar Galattico. Si tratta di una città hub, una fiera itinerante che è possibile visitare anche da soli per partecipare a diversi minigiochi. Abbiamo ballato in una sorta di rhythm game molto ben riuscito e poi abbiamo perso una partita a carte in un gioco chiaramente ispirato a UNO. È stato molto divertente, benché le regole non fossero esattamente quelle del noto gioco di carte, piuttosto una reinterpretazione. Il Bazaar Galattico è una sorta di hub dove incontrare i propri amici A pensarci bene, è proprio questa la filosofia di Petit Planet: prendere uno dei giochi più famosi al mondo e costruirci sopra qualcosa di suo. Queste due ore ci hanno convinto sotto molti aspetti, anche se al gioco manca quella morbidezza e quell'attenzione anche per il dettaglio più insignificante che Nintendo non manca mai di inserire nei suoi videogiochi. Petit Planet ha però una sua personalità e tutte le carte in regola per poter catturare quel pubblico orfano di Animal Crossing. Ce la farà? Lo scopriremo tra pochissimo, dal momento che l'uscita è fissata tra meno di un mese: il 4 dicembre 2026.

Petit Planet arriva veloce come un treno, diretto verso quel pubblico che ha amato e abitato Animal Crossing: New Horizons nel 2020 e che ormai è orfano di notizie su un eventuale nuovo capitolo. Questo videogioco sviluppato da HoYoverse fonde moltissime trovate provenienti proprio dal mondo di Tom Nook e soci con una filosofia inedita, un po' animista, un po' figlia del Piccolo Principe. Nelle due ore che abbiamo provato, emerge sempre di più una personalità che riesce ad andare oltre le fonti d'ispirazione, specialmente per quanto riguarda la gestione dei vicini, ognuno con una storia personale, un albero di progressione del rapporto legato a obiettivi da portare a termine e ricompense esclusive. Una trovata che probabilmente piacerà a chi ha sempre pensato che Animal Crossing fosse troppo fine a se stesso e preferirebbe una struttura più guidata. Con l'uscita imminente della versione finale, attesa per il 4 dicembre, non vediamo l'ora di scoprire quali siano davvero le possibilità offerte da questo simulatore di vita cosmica proposto con formula free-to-play.