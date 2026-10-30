Petit Planet ha una data di uscita, è il life sim nello spazio free-to-play dallo studio di Genshin Impact

Il gioco potrà essere scaricato tramite Epic Games Store e il client dal sito ufficiale su PC, mentre su smartphone arriverà su App Store per iOS e Google Play per Android. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che offre una panoramica delle attività che attendono i giocatori, tra esplorazione, personalizzazione e incontri con le bizzarre creature che popolano la galassia.

miHoYo, lo studio autore di Genshin Impact, Zenless Zone Zero e Honkai: Star Rail, ha annunciato la data di uscita di Petit Planet . Il nuovo life sim free-to-play ambientato nello spazio debutterà il 4 dicembre su PC e dispositivi mobili.

Cos'è Petit Planet

In Petit Planet i giocatori vestono i panni di un Planet Tender e hanno la possibilità di costruire e modellare un piccolo mondo tutto loro nel cuore della Starsea, una vasta galassia costellata di pianeti, isole e creature da scoprire. Uno degli aspetti centrali dell'esperienza è la personalizzazione: sarà possibile modificare il paesaggio, ridisegnare coste e cieli, decorare la propria abitazione e creare un ambiente che rifletta i propri gusti, dando vita a un pianeta unico.

Come da tradizione per il genere life sim, gran parte del tempo sarà dedicata ad attività rilassanti e prive di particolari pressioni. I giocatori potranno coltivare campi, pescare, catturare insetti, raccogliere materiali lungo la costa, cucinare nuove ricette e procurarsi risorse utili per ampliare e decorare il proprio angolo di universo. HoYoverse promette inoltre una serie di piccole sorprese disseminate nel mondo di gioco, pensate per rendere ogni giornata diversa dalla precedente.

Un ruolo importante sarà ricoperto anche dai "Vicini", soffici creature che popolano la Starsea e che potranno trasferirsi sul pianeta del giocatore. Ognuno possiede una personalità distinta, abitudini e storie da scoprire. Attraverso regali, pasti condivisi, passeggiate e altre attività quotidiane sarà possibile rafforzare il rapporto con loro e trasformare gradualmente il pianeta in una vera comunità.

L'esplorazione rappresenta infine l'altra grande componente dell'avventura. A bordo del proprio mezzo, accompagnati dai Vicini, si potranno raggiungere nuove zone della Starsea per raccogliere materiali, incontrare personaggi inediti e scoprire creature curiose. Quando invece si desidera un'esperienza più sociale, sarà possibile fare tappa al Galactic Bazaar, l'hub condiviso che riunisce giocatori provenienti da tutta la galassia. Qui si potranno commerciare oggetti, partecipare ad attività comuni e trascorrere del tempo in compagnia di amici e altri utenti.