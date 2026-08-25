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Petit Planet ha un periodo di uscita e un nuovo trailer, è il life sim di HoYoverse

HoYoverse ha annunciato il periodo di uscita di Petit Planet, il suo life simulator in stile cozy, con un nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Opening Night Live.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2026
Uno dei personaggi di Petit Planet
Petit Planet
Petit Planet
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HoYoverse ha annunciato il periodo di uscita di Petit Planet, il suo nuovo life simulator in stile cozy: il gioco sarà disponibile nel corso del prossimo inverno su PC, iOS e Android, come rivela il trailer pubblicato in occasione della Gamescom.

In Petit Planet ogni giocatore riceverà un pianeta da coltivare e sviluppare gradualmente, fino ad arrivare a creare una vera e propria galassia collegandolo agli altri mondi. Il pianeta personale rappresenterà il punto di partenza dell'avventura e lì sarà possibile incontrare i Neighbors: creature carine e pelose che potranno stabilirsi sul pianeta e contribuire alla sua crescita.

Avremo a disposizione una lunga serie di attività quotidiane pensate per essere rilassanti e coinvolgenti, dedicandoci alla coltivazione, alla pesca, alla raccolta di oggetti sulla spiaggia, all'estrazione mineraria, alla cucina e al crafting.

Un trailer di Petit Planet mostra la personalizzazione dei pianeti, al via il Coziness Test Un trailer di Petit Planet mostra la personalizzazione dei pianeti, al via il Coziness Test

Un elemento particolare di Petit Planet è inoltre rappresentato dalla forza vitale del pianeta, il cui sviluppo influenza direttamente l'aspetto del mondo, contribuendo a determinare paesaggi differenti e rendendo ogni pianeta unico, pieno di vita ed energia.

Un'esperienza ricca di contenuti

Annunciato quasi un anno fa, Petit Planet punterà sulla varietà delle situazioni, alternando attività produttive a momenti più rilassanti, con anche la possibilità di esplorare ecosistemi differenti e trascorrere semplicemente del tempo insieme agli abitanti del pianeta.

Le relazioni sociali avranno infatti un ruolo importante nell'esperienza: i Neighbors incontrati durante il viaggio saranno caratterizzati da personalità, storie e sogni differenti e potranno essere invitati a stabilirsi sul proprio pianeta.

Le amicizie potranno svilupparsi attraverso conversazioni, regali e interazioni speciali, con rapporti destinati a diventare progressivamente più profondi. La crescita del pianeta sarà quindi strettamente collegata anche alla crescita dei legami tra i suoi abitanti.

#Gamescom
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