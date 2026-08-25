Petit Planet ha un periodo di uscita e un nuovo trailer, è il life sim di HoYoverse

HoYoverse ha annunciato il periodo di uscita di Petit Planet, il suo nuovo life simulator in stile cozy: il gioco sarà disponibile nel corso del prossimo inverno su PC, iOS e Android, come rivela il trailer pubblicato in occasione della Gamescom.

In Petit Planet ogni giocatore riceverà un pianeta da coltivare e sviluppare gradualmente, fino ad arrivare a creare una vera e propria galassia collegandolo agli altri mondi. Il pianeta personale rappresenterà il punto di partenza dell'avventura e lì sarà possibile incontrare i Neighbors: creature carine e pelose che potranno stabilirsi sul pianeta e contribuire alla sua crescita.

Avremo a disposizione una lunga serie di attività quotidiane pensate per essere rilassanti e coinvolgenti, dedicandoci alla coltivazione, alla pesca, alla raccolta di oggetti sulla spiaggia, all'estrazione mineraria, alla cucina e al crafting.

Un elemento particolare di Petit Planet è inoltre rappresentato dalla forza vitale del pianeta, il cui sviluppo influenza direttamente l'aspetto del mondo, contribuendo a determinare paesaggi differenti e rendendo ogni pianeta unico, pieno di vita ed energia.