Un trailer di Petit Planet mostra la personalizzazione dei pianeti, al via il Coziness Test

Nel filmato si parte dalla scelta del bioma principale del pianeta, con la possibilità di selezionare diversi tipi di terreno e flora. Da lì si passa alla costruzione di case, ponti, strade, strutture e oggetti d'arredo. Non manca la possibilità di coltivare piante e ortaggi, o di modellare liberamente la conformazione del territorio.

Hoyoverse ha dato il via al "Coziness Test", una beta a numero chiuso, del suo nuovo life sim spaziale Petit Planet . Per celebrare l'evento, è stato pubblicato un trailer che mostra le ampie possibilità di personalizzazione dei pianeti , mettendo in risalto la versatilità dell'editor a disposizione dei giocatori.

Siete ancora in tempo per prendere parte al Coziness Test

Il gioco sembra offrire tutti gli strumenti necessari per creare non solo una casa, ma un intero pianeta su misura. Una volta completata la propria creazione, sarà possibile invitare amici e altri giocatori a visitarla, oppure esplorare i mondi altrui e cimentarsi in attività come pesca, scacchi giganti, labirinti, scalate e molto altro.

Petit Planet è attualmente in sviluppo per PC, iOS e Android, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il Coziness Test è disponibile da oggi su PC e iOS, e consente di provare in anteprima le funzionalità di personalizzazione e il multiplayer. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale, a questo indirizzo.