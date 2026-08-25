Conigli e animali combattenti nel nuovo trailer di Zoopunk, dallo strano mondo di F.I.S.T.

In occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026 è tornato a mostrarsi in trailer anche Zoopunk, peculiare titolo d'azione che vede conigli e altri animali antropomorfi scontrarsi in combattimenti alquanto violenti, nonostante l'aspetto di certe creature.
L'avevamo visto già in un trailer esteso pubblicato lo scorso novembre e ora abbiamo modo di dargli un'altra occhiata: si tratta di un action ambientato nello stesso mondo fantastico di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, del quale riconosciamo il medesimo protagonista, sembra decisamente combattivo anche in questo caso.
Sviluppato dal team cinese TiGames, il trailer consente di vedere qualcosa di più preciso sul gameplay, i personaggi e le ambientazioni con cui abbiamo a che fare in questo nuovo titolo, andando da foreste a navi volanti, dentro lo strano mondo visto già nel titolo precedente.
Animal Punk
Ambientato decenni prima degli eventi di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Zoopunk amplia l'universo "Animal Punk" del gioco in questione, raccontando le turbolente origini di Torch City, una metropoli popolata da animali sull'orlo della rivoluzione.
Questo nuovo video mette in evidenza le mosse chiave dei tre eroi giocabili, offre uno sguardo alla creazione del mondo di Zoopunk e molto altro ancora, dando anche la possibilità di intravedere un quarto personaggio.
In Zoopunk vediamo il coniglio antropomorfo Rayton e gli altri personaggi impegnati in diverse missioni, tra le quali la ricerca di un misterioso artefatto chiamato "Spark".
Nel trailer si intravedono varie sequenze di combattimento, caratterizzate da un ritmo frenetico, in cui i protagonisti eseguono spettacolari acrobazie e sfoderano abilità esplosive durante gli scontri.