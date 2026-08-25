Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2026

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori comunicazioni su una tempistica di lancio più definita, che potrebbe emergere nel prossimo periodo da parte del publisher francese.

Presenti anche le varie modalità online e la Hot Seat, con la possibilità di affrontare fino a otto giocatori online o in match locali. Sono inoltre previsti anche contenuti costruiti da parte degli utenti, con la community che potrà collaborare mettendo a disposizione mappe e nuovi contenuti.

Nel particolare misto tra strategia e gioco di ruolo ci troviamo a scegliere la nostra fazione fra le nove possibilità proposte , ognuna caratterizzata da propri elementi distintivi tra unità, creature e abilità peculiari.

Tutto il gioco ha dunque un aspetto completamente nuovo , sia per quanto riguarda gli scenari che i personaggi, con nuove animazioni ed effetti in grado di dare ulteriore vita al mondo di Heroes of Might and Magic.

Heroes of Might and Magic 3 Remake è uno strategico a turni con ambientazione pseudo-mitologica , che ci riporta nel mondo di Erathia, rappresentato in questo caso con una grafica completamente rinnovata, migliorata e in 4K.

Il ritorno di un classico

Heroes of Might and Magic 3 Remake è uno strategico a turni con ambientazione pseudo-mitologica, che ci riporta nel mondo di Erathia, rappresentato in questo caso con una grafica completamente rinnovata, migliorata e in 4K.

Tutto il gioco ha dunque un aspetto completamente nuovo, sia per quanto riguarda gli scenari che i personaggi, con nuove animazioni ed effetti in grado di dare ulteriore vita al mondo di Heroes of Might and Magic.

Nel particolare misto tra strategia e gioco di ruolo ci troviamo a scegliere la nostra fazione fra le nove possibilità proposte, ognuna caratterizzata da propri elementi distintivi tra unità, creature e abilità peculiari.

All'interno troviamo tutta la Campagna classica comprese anche le espansioni, arricchita da un nuovo prologo, un nuovo epilogo e da scene d'intermezzo completamente rifatte.

Presenti anche le varie modalità online e la Hot Seat, con la possibilità di affrontare fino a otto giocatori online o in match locali. Sono inoltre previsti anche contenuti costruiti da parte degli utenti, con la community che potrà collaborare mettendo a disposizione mappe e nuovi contenuti.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro su Heroes of Might and Magic: Olden Era, aggiornato proprio in questi giorni con una mappa a forma di polpo.