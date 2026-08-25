7

Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2026

Ubisoft ha annunciato alquanto a sorpresa Heroes of Might and Magic 3 Remake, il rifacimento del vecchio terzo capitolo nella celebre serie di RPG strategici a turni con ambientazione fantasy.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/08/2026
La copertina di Heroes of Might and Magic 3 Remake

Tra le sorprese presentate all'Opening Night Live della Gamescom 2026 c'è stato anche l'annuncio di Heroes of Might and Magic 3 Remake, rifacimento del classico strategico di Ubisoft che è stato mostrato con un primo trailer.

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori comunicazioni su una tempistica di lancio più definita, che potrebbe emergere nel prossimo periodo da parte del publisher francese.

Si tratta di un remake di Heroes of Might and Magic 3 contenente anche tutti i contenuti aggiuntivi, ovvero gli elementi originali e le due espansioni maggiori uscite in seguito al lancio, avvenuto originariamente nel 1999.

Il ritorno di un classico

Heroes of Might and Magic 3 Remake è uno strategico a turni con ambientazione pseudo-mitologica, che ci riporta nel mondo di Erathia, rappresentato in questo caso con una grafica completamente rinnovata, migliorata e in 4K.

Tutto il gioco ha dunque un aspetto completamente nuovo, sia per quanto riguarda gli scenari che i personaggi, con nuove animazioni ed effetti in grado di dare ulteriore vita al mondo di Heroes of Might and Magic.

Tante novità nella patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, che modifica completamente la necromanzia Tante novità nella patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, che modifica completamente la necromanzia

Nel particolare misto tra strategia e gioco di ruolo ci troviamo a scegliere la nostra fazione fra le nove possibilità proposte, ognuna caratterizzata da propri elementi distintivi tra unità, creature e abilità peculiari.

All'interno troviamo tutta la Campagna classica comprese anche le espansioni, arricchita da un nuovo prologo, un nuovo epilogo e da scene d'intermezzo completamente rifatte.

Presenti anche le varie modalità online e la Hot Seat, con la possibilità di affrontare fino a otto giocatori online o in match locali. Sono inoltre previsti anche contenuti costruiti da parte degli utenti, con la community che potrà collaborare mettendo a disposizione mappe e nuovi contenuti.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro su Heroes of Might and Magic: Olden Era, aggiornato proprio in questi giorni con una mappa a forma di polpo.

Il ritorno di un classico

Heroes of Might and Magic 3 Remake è uno strategico a turni con ambientazione pseudo-mitologica, che ci riporta nel mondo di Erathia, rappresentato in questo caso con una grafica completamente rinnovata, migliorata e in 4K.
Tutto il gioco ha dunque un aspetto completamente nuovo, sia per quanto riguarda gli scenari che i personaggi, con nuove animazioni ed effetti in grado di dare ulteriore vita al mondo di Heroes of Might and Magic.

Tante novità nella patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, che modifica completamente la necromanzia Tante novità nella patch 11 di Heroes of Might and Magic: Olden Era, che modifica completamente la necromanzia

Nel particolare misto tra strategia e gioco di ruolo ci troviamo a scegliere la nostra fazione fra le nove possibilità proposte, ognuna caratterizzata da propri elementi distintivi tra unità, creature e abilità peculiari.

All'interno troviamo tutta la Campagna classica comprese anche le espansioni, arricchita da un nuovo prologo, un nuovo epilogo e da scene d'intermezzo completamente rifatte.

Presenti anche le varie modalità online e la Hot Seat, con la possibilità di affrontare fino a otto giocatori online o in match locali. Sono inoltre previsti anche contenuti costruiti da parte degli utenti, con la community che potrà collaborare mettendo a disposizione mappe e nuovi contenuti.

Nel frattempo, prosegue anche il lavoro su Heroes of Might and Magic: Olden Era, aggiornato proprio in questi giorni con una mappa a forma di polpo.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer alla Gamescom 2026