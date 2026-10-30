Resonance of Fate Enhanced Remaster è stato annunciato da tri-Ace ed è già disponibile

Tri-Ace ha annunciato e praticamente lanciato a sorpresa Resonance of Fate Enhanced Remaster, versione rimasterizzata di quella che era già un'edizione migliorata dell'originale Resonance of Fate, particolare RPG nipponico con elementi da sparatutto tattico.
Si tratta insomma di una sorta di remaster di un remaster, per così dire, sebbene la versione Enhanced rappresentasse una variazione ancora molto vicina all'originale, mentre in questo caso la rielaborazione sembra più profonda rispetto alla prima versione del gioco.
Il titolo è già disponibile su PC e PS5 al prezzo di 34,99€, ma chi possiede già Resonance of Fate 4K/HD Edition per PC o PS4 può effettuare l'upgrade a questa versione con un prezzo scontato di 10,25€. Su PC, in particolare, è necessario acquistare prima la versione HD Edition e poi l'upgrade come contenuto scaricabile.
Un gioco unico
Uscito originariamente nel 2010 e poi tornato con l'edizione HD del 2018, Resonance of Fate è un gioco di ruolo giapponese davvero molto particolare, caratterizzato da un sistema di combattimento definito Hero Action e praticamente unico in questo genere.
Gli scontri mischiano le caratteristiche del combattimento in stile tri-Ace ibrido fra turni e azione con elementi da sparatutto tattico, incentrato sull'utilizzo di armi da fuoco e dunque richiedendo una certa attenzione al posizionamento dei personaggi, alle traiettorie e alla velocità di esecuzione delle mosse.
Altro elemento caratterizzante è la particolare ambientazione in stile steampunk, che mette in scena uno strano mondo post-apocalittico dominato da una tecnologia basata sulla meccanica e dove una macchina colossale chiamata Basel è incaricata dell'intero ciclo di vita e morte sul pianeta.
Protagonisti della storia sono Zephyr, Vashyron e Leanne, tre mercenari che si ritrovano ad avere a che fare con un'avventura più grande di loro, fino ad arrivare a scoprire alcuni misteri che si celano dietro la nuova facciata del mondo.
La nuova versione presenta miglioramenti grafici, con upscale di texture e modelli 3D, e alcune nuove opzioni come la possibilità di velocizzare il gioco a 2x.