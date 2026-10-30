Resonance of Fate Enhanced Remaster è stato annunciato da tri-Ace ed è già disponibile

Il titolo è già disponibile su PC e PS5 al prezzo di 34,99€ , ma chi possiede già Resonance of Fate 4K/HD Edition per PC o PS4 può effettuare l'upgrade a questa versione con un prezzo scontato di 10,25€. Su PC, in particolare, è necessario acquistare prima la versione HD Edition e poi l'upgrade come contenuto scaricabile.

Tri-Ace ha annunciato e praticamente lanciato a sorpresa Resonance of Fate Enhanced Remaster , versione rimasterizzata di quella che era già un'edizione migliorata dell'originale Resonance of Fate, particolare RPG nipponico con elementi da sparatutto tattico .

Un gioco unico

Uscito originariamente nel 2010 e poi tornato con l'edizione HD del 2018, Resonance of Fate è un gioco di ruolo giapponese davvero molto particolare, caratterizzato da un sistema di combattimento definito Hero Action e praticamente unico in questo genere.

I protagonisti di Resonance of Fate

Gli scontri mischiano le caratteristiche del combattimento in stile tri-Ace ibrido fra turni e azione con elementi da sparatutto tattico, incentrato sull'utilizzo di armi da fuoco e dunque richiedendo una certa attenzione al posizionamento dei personaggi, alle traiettorie e alla velocità di esecuzione delle mosse.

Altro elemento caratterizzante è la particolare ambientazione in stile steampunk, che mette in scena uno strano mondo post-apocalittico dominato da una tecnologia basata sulla meccanica e dove una macchina colossale chiamata Basel è incaricata dell'intero ciclo di vita e morte sul pianeta.

Protagonisti della storia sono Zephyr, Vashyron e Leanne, tre mercenari che si ritrovano ad avere a che fare con un'avventura più grande di loro, fino ad arrivare a scoprire alcuni misteri che si celano dietro la nuova facciata del mondo.

La nuova versione presenta miglioramenti grafici, con upscale di texture e modelli 3D, e alcune nuove opzioni come la possibilità di velocizzare il gioco a 2x.