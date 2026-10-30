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Il nuovo Amazon Echo Time è disponibile su Amazon: accesso anticipato ad Alexa+ e sveglia intelligente

Tra le proposte di Amazon troviamo il nuovo dispositivo Amazon Echo Time, una sveglia intelligente e personalizzabile con diverse funzioni.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/10/2026
Amazon Echo Time

Su Amazon è attualmente disponibile il nuovo Echo Time in diverse colorazioni a 214,99 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua variante preferita cliccando direttamente sui box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una sveglia intelligente con touchscreen

Il nuovo Echo Time è un prodotto perfetto per il comodino ed è dotato di touchsreen circolare da 3,2 pollici, senza videocamera. Grazie alla funzione di sveglia intelligente utilizzerà gli ultrasuoni per individuare le fasi di sonno più leggero e anticipare il risveglio in una finestra compresa tra 10 e 60 minuti rispetto all'orario impostato. Inoltre, la tecnologia Omnisense utilizza sensori ambientali e rilevamento della presenza per raccogliere informazioni sulle abitudini notturne.

Amazon Echo Time
Amazon Echo Time

Con Alexa+ potrai inoltre chiacchierare in modo naturale e ascoltare suoni ambientali rilassanti. Questo dispositivo consente anche di scegliere tra centinaia di varianti di quadrante. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Inoltre, puoi approfondire tutte le caratteristiche dei nuovi Echo nel nostro articolo dedicato.

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