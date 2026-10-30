Death Stranding Isolations si mostra in un primo trailer con alcuni dettagli

Kojima Productions ha pubblicato il primo teaser trailer di Death Stranding Isolations, la nuova serie animata incentrata sui due videogiochi di Hideo Kojima in produzione presso Disney+, Hulu e altri servizi collegati nel 2027. Ambientato nello stesso mondo dei videogiochi, Death Stranding Isolations racconta una storia completamente nuova e inedita, incentrata su altri personaggi e in particolare due giovani che si ritrovano a dover affrontare una grande avventura nello scenario post-apocalittico di Death Stranding. È una serie animata in 2D costruita secondo metodologie tradizionali, prodotta da E&H Productions e diretta da Takayuki Sano, con Hideo Kojima nel ruolo di produttore esecutivo, e immaginiamo anche supervisore dell'intero progetto.

Mia madre è diventata un cratere "Mia madre è diventata un cratere" è la strana e inquietante frase introduttiva scelta dalla produzione per presentare Death Stranding Isolations, che si riferisce ovviamente al fenomeno del Voidout visto nella serie videoludica e sintetizza la situazione in cui si ritrova l'umanità nel mondo in questione. In seguito ai cataclismi emersi con il Death Stranding, molti sono stati costretti a vivere in assoluto isolamento e tra questi, la ragazzina che vediamo nel trailer riportato qui sopra. L'esistenza solitaria è un'imposizione e una necessità, ma diventa anche una filosofia di vita ben accetta dalla ragazza, che preferisce evitare i contatti con gli altri umani, lasciandosi trasportare dal destino in una serie di eventi.

La storia La storia è ambientata in Nord America e presenta eventi che si svolgono poco dopo che Sam Porter Bridges - il protagonista dei videogiochi - ha ricollegato il continente tramite la Rete Chirale. Tuttavia, mentre l'America rinasce dalle ceneri, le rinnovate connessioni che la tengono unita comportano conseguenze nuove e impreviste. Death Stranding Isolations è l'anime della serie di Kojima Productions, in arrivo su Disney+ Queste conseguenze vengono illustrate negli eventi di Death Stranding Isolations: in questo nuovo e tumultuoso panorama, infatti, ci sono alcuni che percorrono una strada diversa da quella scelta da Sam e dai suoi compagni. Avremo dunque a che fare con "un vecchio saggio che unisce le persone attraverso un metodo che sfida ogni logica; una soldatessa intrappolata in un ciclo di guerra e distruzione; un ragazzo che ribolle di rabbia per l'assurdità della sua vita... e, naturalmente, la ragazza che ha scelto di recidere ogni legame con il mondo esterno... Il destino ha però altri piani per lei, e una serie di incontri casuali la catapulta a capofitto in un mondo che non riconosce".