Death Stranding Isolations si mostra in un primo trailer con alcuni dettagli

Kojima Productions ha pubblicato il primo teaser trailer di Death Stranding Isolations, la nuova serie animata incentrata sui due videogiochi di Hideo Kojima in produzione presso Disney+, Hulu e altri servizi collegati nel 2027.
Ambientato nello stesso mondo dei videogiochi, Death Stranding Isolations racconta una storia completamente nuova e inedita, incentrata su altri personaggi e in particolare due giovani che si ritrovano a dover affrontare una grande avventura nello scenario post-apocalittico di Death Stranding.
È una serie animata in 2D costruita secondo metodologie tradizionali, prodotta da E&H Productions e diretta da Takayuki Sano, con Hideo Kojima nel ruolo di produttore esecutivo, e immaginiamo anche supervisore dell'intero progetto.
Mia madre è diventata un cratere
"Mia madre è diventata un cratere" è la strana e inquietante frase introduttiva scelta dalla produzione per presentare Death Stranding Isolations, che si riferisce ovviamente al fenomeno del Voidout visto nella serie videoludica e sintetizza la situazione in cui si ritrova l'umanità nel mondo in questione.
In seguito ai cataclismi emersi con il Death Stranding, molti sono stati costretti a vivere in assoluto isolamento e tra questi, la ragazzina che vediamo nel trailer riportato qui sopra.
L'esistenza solitaria è un'imposizione e una necessità, ma diventa anche una filosofia di vita ben accetta dalla ragazza, che preferisce evitare i contatti con gli altri umani, lasciandosi trasportare dal destino in una serie di eventi.
La storia
La storia è ambientata in Nord America e presenta eventi che si svolgono poco dopo che Sam Porter Bridges - il protagonista dei videogiochi - ha ricollegato il continente tramite la Rete Chirale. Tuttavia, mentre l'America rinasce dalle ceneri, le rinnovate connessioni che la tengono unita comportano conseguenze nuove e impreviste.
Queste conseguenze vengono illustrate negli eventi di Death Stranding Isolations: in questo nuovo e tumultuoso panorama, infatti, ci sono alcuni che percorrono una strada diversa da quella scelta da Sam e dai suoi compagni.
Avremo dunque a che fare con "un vecchio saggio che unisce le persone attraverso un metodo che sfida ogni logica; una soldatessa intrappolata in un ciclo di guerra e distruzione; un ragazzo che ribolle di rabbia per l'assurdità della sua vita... e, naturalmente, la ragazza che ha scelto di recidere ogni legame con il mondo esterno... Il destino ha però altri piani per lei, e una serie di incontri casuali la catapulta a capofitto in un mondo che non riconosce".
I nomi coinvolti nella produzione
Hideo Kojima produce questo adattamento in serie animata del suo franchise videoludico, affidato alla regia di Takayuki Sano, alla sceneggiatura di Tow Ubukata e animato dallo studio E&H Production (Ninja Kamui, Bullet/Bullet, la serie televisiva Magic Knight Rayearth).
"Una delle caratteristiche uniche dell'intrattenimento è il suo potere di arricchire la spiritualità di chi ne fruisce, e credo che questo sia un risultato che le opere di Hideo Kojima hanno sempre raggiunto", ha riferito il regista Sano.
"Di conseguenza, ho affrontato questa produzione con un senso del dovere e una responsabilità particolarmente forti. Sapevo che, a qualsiasi costo, dovevo riuscire a ottenere lo stesso risultato". Il character design originale è di Ilya Kuvshinov, mentre la produzione si svolge in collaborazione diretta con Kojima Productions.
Il periodo di uscita previsto, al momento, è un vago 2027 su Disney+ e Hulu, in attesa di ulteriori comunicazioni più precise.