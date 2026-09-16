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Death Stranding 2: On the Beach è scontato del 44% su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Death Stranding 2: On the Beach il cui prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/09/2026
Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Death Stranding 2: On the Beach, l'offerta prevede uno sconto attivo del 44% per un prezzo finale d'acquisto di 45,72€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges, protagonista del primo capitolo, ha deciso di ritirarsi vicino all'ex confine tra Messico e Stati Uniti d'America. La sua tranquillità viene però interrotta da Fragile, che gli comunica di aver fondato una nuova società chiamata Drawbridge, incaricata dalle UCA di estendere la rete chirale fino al Messico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Fragile chiede a Sam di attraversare l'ex confine e attivare i terminali della rete predisposti dalla Bridges, seguendo un procedimento simile a quello già adottato negli Stati Uniti. In cambio, gli viene promessa la grazia dalle UCA per essersi appropriato di Lou, considerata proprietà della Bridges in quanto ex Bridge Baby. Sam accetta l'incarico e parte, affidando Lou alle cure di Fragile.

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Come il primo capitolo, Death Stranding 2 è un'avventura dinamica in terza persona ambientata in un mondo aperto esplorabile. Il gameplay ruota attorno alle consegne di Sam, che permettono di collegare rifugi, città e centri logistici alla rete chirale. I percorsi possono essere affrontati a piedi o utilizzando veicoli personalizzabili con armi e batterie extra, richiedendo una pianificazione attenta degli spostamenti. Qui la nostra recensione.

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