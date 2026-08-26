Death Stranding 2: On the Beach è al suo minimo storico su Amazon, pronto a vivere la seconda epopea di Sam?

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Death Stranding 2: On the Beach, l'offerta prevede uno sconto attivo dell'8% per un costo totale e finale di 49,90€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul "bottone" qui in basso: Death Stranding 2: On the Beach propone una nuova avventura ambientata in un vasto mondo aperto, caratterizzato da scenari ricchi di segreti, percorsi da esplorare e sfide differenti. Il gioco segue nuovamente Sam, protagonista di un viaggio che si sviluppa sulla scia degli eventi raccontati nel precedente capitolo della serie.