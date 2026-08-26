Death Stranding 2: On the Beach è al suo minimo storico su Amazon, pronto a vivere la seconda epopea di Sam?

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Death Stranding 2: On the Beach, l'offerta prevede uno sconto attivo dell'8% per un costo totale e finale di 49,90€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando (o tappando) sul "bottone" qui in basso: Death Stranding 2: On the Beach propone una nuova avventura ambientata in un vasto mondo aperto, caratterizzato da scenari ricchi di segreti, percorsi da esplorare e sfide differenti. Il gioco segue nuovamente Sam, protagonista di un viaggio che si sviluppa sulla scia degli eventi raccontati nel precedente capitolo della serie.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'esplorazione delle ambientazioni mette il giocatore davanti a situazioni che possono essere affrontate in modi diversi. Nel corso dell'avventura sarà possibile confrontarsi direttamente con i nemici umani, affrontare le entità ultraterrene oppure adottare un approccio più prudente. Le possibilità comprendono infatti l'attacco diretto, l'avvicinamento furtivo per raggiungere determinati obiettivi senza attirare l'attenzione oppure la scelta di evitare completamente i pericoli presenti lungo il percorso.
Questa varietà lascia quindi al giocatore una certa libertà nel decidere come affrontare le diverse situazioni, adattando il proprio comportamento alle circostanze e alle minacce incontrate durante il viaggio.
Un altro elemento caratteristico riguarda l'interazione tra i giocatori. Le azioni compiute nel mondo di gioco possono influenzare il modo in cui altri giocatori interagiscono con lo stesso ambiente, creando una relazione indiretta tra le esperienze. Qui la nostra recensione.