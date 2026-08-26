La GPU RTX 3060 torna sul mercato e costa più della RTX 5050

La situazione delle schede video entry-level continua a essere complicata, e il ritorno sul mercato della GeForce RTX 3060 ne è la dimostrazione più palese. Il modello Ampere, ormai appartenente a due generazioni fa, viene oggi proposto a prezzi superiori rispetto alla più recente RTX 5050, rendendo ancora meno semplice orientarsi tra le GPU economiche.

Come evidenziato da Videocardz, una MSI RTX 3060 da 16 GB viene venduta su Newegg a 479,99 dollari, mentre una RTX 5050, più recente e più veloce soprattutto a 1080p, si trova attualmente a 299,99 dollari. La RTX 3060 era stata sostituita tecnicamente dalla RTX 4060 nel 2023, mentre quest'ultima è stata a sua volta superata dalla RTX 5060 e dalla RTX 5050.