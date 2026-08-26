La GPU RTX 3060 torna sul mercato e costa più della RTX 5050

La situazione delle schede video entry-level continua a essere complicata, e il ritorno sul mercato della GeForce RTX 3060 ne è la dimostrazione più palese. Il modello Ampere, ormai appartenente a due generazioni fa, viene oggi proposto a prezzi superiori rispetto alla più recente RTX 5050, rendendo ancora meno semplice orientarsi tra le GPU economiche.
Come evidenziato da Videocardz, una MSI RTX 3060 da 16 GB viene venduta su Newegg a 479,99 dollari, mentre una RTX 5050, più recente e più veloce soprattutto a 1080p, si trova attualmente a 299,99 dollari. La RTX 3060 era stata sostituita tecnicamente dalla RTX 4060 nel 2023, mentre quest'ultima è stata a sua volta superata dalla RTX 5060 e dalla RTX 5050.
Mercato pazzo
Uno degli elementi che può spiegare la differenza di prezzo è la quantità di memoria: la RTX 3060 dispone di 12 GB di VRAM, mentre la RTX 5050 ne offre 8 GB. Tuttavia, il vantaggio in termini di memoria non sembra sufficiente a giustificare un prezzo così elevato per una GPU basata su un'architettura del 2020.
La RTX 3060 era infatti tornata sul mercato con un prezzo consigliato di 329 dollari, ma oggi la versione Gigabyte da 12 GB parte da circa 459,99 dollari. Il paradosso è che il modello che avrebbe dovuto ampliare le possibilità per chi cerca una GPU economica rischia invece di diventare una delle opzioni meno convenienti in assoluto.
Anche la RTX 5060 da 8 GB non rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa ai prezzi attuali: viene venduta a 459,99 dollari, circa 150 dollari in più rispetto a quello che dovrebbe essere il prezzo di riferimento per una nuova scheda della serie 60. Nel frattempo, il ruolo della GPU Nvidia sotto i 300 dollari è stato assunto dalla RTX 5050.
Per chi cerca invece una scheda moderna con 12 GB di VRAM, l'alternativa è la Radeon RX 9600 XT di AMD, che viene comunque proposta a circa 459,99 dollari.