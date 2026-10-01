GeForce NOW, 25 nuovi giochi arrivano a ottobre: c'è anche The Witcher 3 Remastered

A dare il via alle novità è The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, disponibile in streaming dal day one. Il gioco può essere eseguito attraverso le GPU GeForce RTX del servizio senza dover scaricare i file localmente e senza occupare spazio sull'unità di archiviazione.

Ottobre porta una nuova infornata di giochi su GeForce NOW. Il servizio di cloud gaming di NVIDIA accoglie infatti 25 nuovi titoli durante il mese , con un calendario che comprende alcune uscite attese e produzioni già presenti su PC e console.

Tutti i giochi in arrivo su GeForce NOW a ottobre

Tra le novità della settimana c'è Minecraft Dungeons II, arrivato il 29 settembre su Xbox e disponibile anche attraverso Game Pass. Nello stesso giorno sono entrati nel catalogo Nivalis Nights e il già citato The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, oltre a Bookshop Simulator, Megastore: Tidy Up Together e Planet Coaster 2, quest'ultimo disponibile su Xbox e Game Pass.

Control Resonant

Il calendario prosegue il 6 ottobre con Gears of War: E-Day e STAR WARS: Galactic Racer. L'8 ottobre sarà invece il turno di Clive Barker's Hellraiser: Revival, Order of the Sinking Star e Silver Pines, mentre Permafrost arriverà il giorno successivo.

Il 13 ottobre il catalogo si arricchirà ulteriormente con Deep Dish Dungeon, Planet Zoo 2, Total War: SHOGUN 2 Complete Edition e Valor Mortis. Il giorno seguente toccherà ad Among the Trolls, over the hill e Warhammer 40,000: Boltgun 2.

La seconda metà del mese continuerà con Beyond These Stars e Tenebris Somnia, entrambi previsti per il 16 ottobre. NVIDIA ha inoltre indicato altri titoli Steam in arrivo senza una data specifica: Dimraeth, Graveyard Keeper 2, Solasta II e Tyr.

Non manca infine una ricompensa a tema Halloween. Gli utenti con abbonamento GeForce NOW Performance o Ultimate possono richiedere il cappellino da baseball "Third Ice" per Control Resonant, disponibile fino alle 8:59 del 2 novembre.

Il calendario di ottobre conferma quindi una strategia basata sull'integrazione delle nuove uscite direttamente nel cloud, affiancandole a giochi già presenti su PC e console. Per chi utilizza GeForce NOW, il vantaggio rimane la possibilità di accedere ai titoli compatibili senza installazioni locali e senza dover aggiornare l'hardware del proprio sistema.