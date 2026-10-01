World of Warcraft Forever ha una quantità enorme di oggetti segreti

World of Warcraft: Forever sta cercando di sorprendere i suoi giocatori, recuperando quell'emozione per la scoperta andata persa in molti MMO moderni, più interessati a vendere oggetti negli shop interni che a curare l'esperienza avventurosa del giocatore. Durante la beta attualmente in corso, Blizzard ha infatti nascosto nei file del gioco le informazioni relative a oltre 12.500 oggetti , impedendo ai dataminer di visualizzarne statistiche e caratteristiche. Il sistema riguarda quasi il 40% dei circa 32.000 oggetti presenti nei file di questa nuova versione dell'MMO.

Tante sorprese

I dataminer possono comunque accorgersi dell'esistenza di molti di questi oggetti e, in alcuni casi, individuare anche la loro possibile provenienza. Quello che non possono fare è consultarne le statistiche, rendendo molto più difficile capire in anticipo come funzioneranno. Secondo l'analisi realizzata da Icy Veins, molti degli oggetti nascosti dovrebbero essere completamente nuovi, mentre altri potrebbero essere varianti o versioni modificate di equipaggiamenti già presenti in WoW Classic.

La scelta sembra essere parte di un progetto più ampio con cui Blizzard vuole modificare in maniera significativa l'esperienza di gioco rispetto alla versione classica. Forever introdurrà infatti oggetti con caratteristiche differenti rispetto a quelli conosciuti dai giocatori, compresi equipaggiamenti con quantità di spellpower molto più elevate ai livelli iniziali e oggetti pensati specificamente per le professioni. Questo dovrebbe contribuire a rendere diversa sia la fase di progressione sia quella dedicata ai contenuti di alto livello.

I giocatori hanno già individuato più di 4.400 dei 12.500 oggetti nascosti presenti nei file della beta. Una volta scoperto, un oggetto viene infatti reso visibile nel backend del gioco, permettendo alla comunità di analizzarlo. Icy Veins sottolinea comunque che non tutti gli oggetti individuati attraverso il datamining saranno effettivamente aggiunti alla versione finale del gioco. Tra quelli presenti nei file ci sono infatti anche elementi appartenenti alla Season of Discovery di WoW Classic, che potrebbero non essere utilizzati nella nuova versione dell'MMO.

Una parte degli oggetti nascosti sembra inoltre essere collegata a dungeon e raid, compresi i set dedicati alle varie classi. La comunità ha già portato alla luce alcuni set destinati ai dungeon dei livelli più bassi e le tabelle complete del bottino di alcune delle prime spedizioni, tra cui Wailing Caverns, Ragefire Chasm, Shadowfang Keep e Deadmines. Al momento la beta ha un livello massimo fissato a 20, ma il limite verrà portato a 30 prima della conclusione del periodo di prova. È quindi probabile che i giocatori riescano a scoprire molti altri equipaggiamenti prima del lancio ufficiale.

La beta di World of Warcraft Forever terminerà il 21 ottobre, mentre il lancio completo è previsto per il 4 novembre. La nuova versione del MMORPG introdurrà oltre 1.000 nuove missioni nell'Azeroth classica, oltre a nuove zone e contenuti dedicati alla fase endgame. Al lancio non sarà invece disponibile una nuova classe, anche se un recente sondaggio di Blizzard ha preso in considerazione 11 possibili nuove classi che potrebbero essere introdotte in futuro.