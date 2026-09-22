World of Warcraft: Forever cambia tanti dettagli, ma non aspettatevi che Sciamani e Warlock diventino tank

In un'intervista rilasciata a GameSpot, il senior game designer di WoW: Forever, Josh Greenfield , ha spiegato che, sebbene il team abbia tratto molte lezioni da Season of Discovery di WoW: Classic e ne abbia portate avanti diverse in Forever, i cambiamenti più "stravaganti" come il Warlock tank o il Mage healer non hanno fatto il salto verso World of Warcraft: Forever.

World of Warcraft: Forever è pronto a cambiare le carte in tavola, ma questo non significa che tutto sarà rivoluzionato. Ad esempio, gli Sciamani e i Warlock non potranno diventare dei tank. Perlomeno all'inizio.

Le parole del senior game designer

"Penso che, nello spirito, molte delle lezioni che abbiamo imparato siano state mantenute, ma abbiamo ridimensionato un po' alcuni degli elementi più stravaganti che non erano presenti nel WoW originale", ha dichiarato Greenfield.

"È nel nome stesso: è Forever. Possiamo fare un sacco di cose nel corso degli anni, ma volevamo partire da un punto in cui l'anima della classe fosse ben definita e fortemente incentrata sul WoW originale."

"Tuttavia, ci sono comunque cambiamenti significativi e modi davvero entusiasmanti di giocare, sia riprendendo le modalità già esistenti con cui interpretare la propria classe, sia introducendone di nuove. Ma alcune di queste opzioni, come il Warlock tank o lo Shaman tank, per ora non ci saranno, anche se mai dire mai."

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