World of Warcraft: Forever, la beta fatica a partire: code e disconnessioni per l'afflusso di giocatori

La beta di World of Warcraft: Forever è finalmente disponibile, ma l'avvio non è stato dei più semplici. L'elevato numero di giocatori che stanno tentando di accedere contemporaneamente ha infatti provocato lunghe code e alcune disconnessioni, al punto che gli stessi sviluppatori di Blizzard hanno definito l'affluenza superiore alle aspettative.

L'account ufficiale di Warcraft ha invitato gli utenti ad avere pazienza, spiegando: "Grazie a tutti quelli che stanno aspettando di entrare nella beta di WoW: Forever. Stiamo risolvendo alcuni problemi finali e prevediamo di aprire presto le porte. Grazie per la vostra pazienza!"