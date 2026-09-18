World of Warcraft: Forever, la beta fatica a partire: code e disconnessioni per l'afflusso di giocatori

La beta di World of Warcraft: Forever è finalmente disponibile, ma l'avvio non è stato dei più semplici. L'elevato numero di giocatori che stanno tentando di accedere contemporaneamente ha infatti provocato lunghe code e alcune disconnessioni, al punto che gli stessi sviluppatori di Blizzard hanno definito l'affluenza superiore alle aspettative.
L'account ufficiale di Warcraft ha invitato gli utenti ad avere pazienza, spiegando: "Grazie a tutti quelli che stanno aspettando di entrare nella beta di WoW: Forever. Stiamo risolvendo alcuni problemi finali e prevediamo di aprire presto le porte. Grazie per la vostra pazienza!"
Code
Tom Ellis, senior game producer, ha poi commentato con un certo umorismo la situazione: "Sì, ok, è un po' eccessivo per una beta. Adesso calmatevi... dateci un minuto, questo posto sta subendo un duro colpo e stiamo aumentando la capacità di diversi servizi".
L'afflusso sembra infatti aver colto di sorpresa anche Blizzard. Clayton Stone, associate production director, ha ammesso: "Wow, il numero di persone che stanno bussando alla porta della beta è... folle. Grazie a tutti per essere venuti! Stiamo aumentando, aumentando e aumentando ancora (e ancora) la capacità. Presto sarete tutti dentro".
Le discussioni sui forum ufficiali e sul subreddit dedicato a World of Warcraft si sono rapidamente riempite di commenti sulle code, prime impressioni di chi è riuscito ad accedere e meme sulla situazione. Inevitabile anche il gioco di parole sul titolo Forever: per alcuni giocatori, a giudicare dai tempi di attesa, riuscire a entrare nella beta potrebbe effettivamente richiedere un'eternità.
Blizzard non ha indicato una tempistica precisa per la risoluzione dei problemi, ma gli sviluppatori hanno assicurato che stanno potenziando progressivamente l'infrastruttura per gestire l'affluenza e permettere a tutti gli utenti interessati di accedere alla beta. Mentre aspettate, scoprite con noi World of Warcraft: Forever.