Bloodstained: The Scarlet Engagement è stato rinviato, sviluppo nelle fasi finali

L'editore 505 Games e lo studio di sviluppo ArtPlay hanno annunciato il rinvio di Bloodstained: The Scarlet Engagement , seguito di Bloodstained: Ritual of the Night . Il gioco, inizialmente previsto nel corso del 2026, arriverà invece nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC . A comunicare lo slittamento è stato il produer Koji Igarashi attraverso un videomessaggio: "Abbiamo preso la decisione di spostare l'uscita del gioco al 2027".

Sviluppo quasi finito

Igarashi ha spiegato che lo sviluppo è ormai entrato nelle fasi finali e che il team ha recentemente pubblicato alcune nuove immagini del gioco. Gli sviluppatori contano inoltre di poter mostrare presto anche del materiale di gameplay.

Il producer ha riconosciuto che il rinvio potrebbe deludere i fan, ma ha sottolineato l'impegno del team di sviluppo nel completare il progetto nel modo migliore possibile: "Sappiamo che questa è una notizia deludente per i nostri fan, ma tutti i membri del team di sviluppo stanno lavorando duramente per rendere il gioco il migliore possibile. Apprezziamo davvero il vostro continuo supporto".

Il rinvio lascia quindi The Scarlet Engagement senza una data di uscita più precisa, ma le indicazioni di Igarashi suggeriscono che il progetto abbia ormai raggiunto una fase avanzata della produzione. Maggiori informazioni, compreso il primo gameplay, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, anche se non sappiamo ancora quando.