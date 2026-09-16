BOOX presenta la nuova generazione di ePaper con Android 16 e tecnologia BSR

BOOX ha ufficialmente presentato tre nuovi dispositivi ePaper dalle caratteristiche differenti per soddisfare ogni necessità e preferenza. Tutti i modelli, però, sono accomunati dal sistema operativo Android 16 e dalla tecnologia proprietaria BSR (BOOX Super Fresh), per un'esperienza di lettura ancora più godibile. Scopriamo le principali caratteristiche di ogni dispositivo.
Note Air6 C
Partiamo dal notebook ePaper a colori, già disponibile. Il dispositivo adotta un display ePaper HD da 10,3" con processore octa-core a 4 nm di ultima generazione, tecnologia BSR e 6 GB di RAM. Nel complesso, questo modello offre un turning delle pagine fino al 40% più veloce rispetto al modello precedente, mentre l'aggiornamento alla connettività wireless Bluetooth 6.0 garantisce una latenza quasi nulla. Ciò si declina nella possibilità di sincronizzare l'audio e collegare diversi accessori (ad esempio mouse wireless o auricolari) contemporaneamente.
Non mancano diversi strumenti pensati per migliorare la produttività, come Outline, Tag e Search, mentre il nuovo firmware introduce Dual Note, che consente di aprire due note contemporaneamente. Il prodotto, come anticipato, è già disponibile e costa 579,99 €. Di seguito la scheda tecnica:
- Display: 10,3" Kaleido 3 Carta1200 con vetro antiriflesso
- Risoluzione: 2480×1860 (300 ppi))
- Illuminazione: luce frontale con regolazione tonalità calda/fredda
- Processore: Qualcomm Octa-core a 4nm con tecnologia BSR (BOOX Super Refresh)
- Memoria: 6 GB RAM + 64 GB storage, espandibile con microSD fino a 2 TB
- Batteria: 3700 mAh
- Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 6.0, USB-C con OTG
- Sistema operativo: Android 16 con Google Play Store
- Audio: altoparlanti stereo e microfono integrati Penna: BOOX Pen3 in dotazione, 4096 livelli di pressione, vano ricambio punte
- Accessori: Cover magnetica con tastiera integrata (pogo-pin)
- Dimensioni: 225×192×5,8mm
- Peso: 430g
Note Mini C
Questo dispositivo è pensato per chi ha bisogno di un formato più compatto, seppur mantenendo un giusto equilibrio tra portabilità e leggibilità, senza quindi compromettere l'esperienza complessiva. Il display a colori HD da 8,52" consente infatti di visualizzare senza alcun problema grafici, documenti e tanto altro ancora.
Le prestazioni, nonostante tutto, sono comunque soddisfacenti: supporto microSD fino a 2 TB, compatibilità con la penna magnetica InkSight, 6 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. Il dispositivo sarà disponibile nelle prossime settimane, ma per ora il prezzo non è stato ancora comunicato. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.
Palma 3
Infine, questo dispositivo adotta un pannello monocromatico con un contrasto superiore e neri più profondi. Il formato è ancora più compatto, con un display da 6.13". Anche questo modello si basa su Android 16 e permette di sfruttare diverse funzionalità in base alle proprie esigenze. Sono inoltre presenti slot microSD, 128 GB di archiviazione, connettività wireless avanzata e compatibilità con la penna InkSense Plus.
Anche in questo caso non sono stati comunicati dettagli specifici su disponibilità e prezzo, ma nelle prossime settimane dovremmo saperne di più. Infine, specifichiamo che BOOX offre fino a 10 GB di archiviazione gratuita su cloud Onyx per tutti gli utenti, sia nuovi che esistenti.