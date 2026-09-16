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I voti di Fire Emblem: Fortune’s Weave sono molto alti e parlano di una grande esclusiva per Nintendo Switch 2

Le recensioni di Fire Emblem: Fortune's Weave confermano l'arrivo di una grande esclusiva per Switch 2: punteggi altissimi, numerosi 10 e una media che sfiora l'eccellenza, a testimonianza dell'ennesimo centro firmato Intelligent Systems.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/09/2026
Theodora da Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave
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Pochi minuti fa è scaduto l'embargo delle recensioni internazionali di Fire Emblem: Fortune's Weave, permettendo finalmente di conoscere i pareri della stampa sul nuovo capitolo della longeva saga strategica, disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 da domani, 17 settembre.

I verdetti sono ampiamente positivi: il gioco colleziona quasi solo valutazioni alte, con diversi punteggi pieni. Al momento può vantare una media di 89 su Metacritic e 90 su OpenCritic, confermando che Intelligent Systems ha nuovamente centrato l'obiettivo.

I voti delle recensioni internazionali

Prima di passare all'elenco dei punteggi, vi invitiamo - se non l'avete già fatto - a leggere la nostra recensione di Fire Emblem: Fortune's Weave.

  • Multiplayer.it - 90
  • IGN - 100
  • Press Start Australia - 100
  • Siliconera - 100
  • VGC - 100
  • Vooks - 100
  • Loot Level Chill - 100
  • Player 2 - 100
  • Digitally Downloaded - 100
  • TechRadar Gaming - 100
  • Eurogamer.net - 100
  • Console Creatures - 100
  • Sector.sk - 95
  • Nintendduo - 91
  • CGMagazine - 90
  • GameReactor UK - 90
  • Destructoid - 90
  • My Nintendo News - 90
  • Pocket Tactics - 90
  • GameSpot - 90
  • Wccftech - 90
  • Shacknews - 90
  • TheSixthAxis - 90
  • Game Informer - 88
  • Meristation - 86
  • Games.ch - 85
  • Jeuxvideo.com - 85
  • COGconnected - 82
  • Areajugones - 80
  • GamesRadar+ - 80
  • Screen Rant - 80
  • Nintendo Life - 80
  • Giant Bomb - 80
  • RPG Site - 80
  • Metro GameCentral - 80
  • Checkpoint Gaming - 75

IGN, una delle testate che ha assegnato un 10, sottolinea che Fortune's Weave amplia la sua arte strategica "in modi che non avrei mai anticipato", spingendo il giocatore a crescere sia sul campo di battaglia sia nella gestione del tempo tra uno scontro e l'altro. L'ambizione emerge nella portata delle battaglie e nei complessi sistemi gestionali, sorprendentemente coerenti su quattro percorsi distinti. Eppure, Fortune's Weave "diventa sempre migliore".

Giant Bomb, che ha assegnato un 8, parla invece di "un gioco gigantesco" che, pur espandendo enormemente la sua struttura, riesce a ritrovare il proprio equilibrio nelle tattiche che definiscono la serie, offrendo "battaglie indimenticabili". A pesare è una trama "vacua, di cui faticherai a interessarti", ma chi riesce a sorvolare sulla scrittura troverà decine di ore di strategia di alto livello, in un capitolo che "è all'altezza dell'eredità di Fire Emblem".

Nintendo spiega perché Fire Emblem: Fortune's Weave ha un singolo slot di salvataggio Nintendo spiega perché Fire Emblem: Fortune's Weave ha un singolo slot di salvataggio

Nella nostra recensione, firmata da Christian Colli, abbiamo assegnato un 9. Il gioco è stato "un'odissea" che ci ha accompagnato per 160 ore, e nonostante un po' di delusione per il finale, il gameplay e le sue meccaniche di combattimento rappresentano "l'apice della serie", pur con alcune imperfezioni figlie dell'ambizione di Intelligent Systems.

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