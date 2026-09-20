Fire Emblem: Fortune's Weave, i nostri suggerimenti

Che abbiate già cominciato, siate all'inizio o dobbiate ancora comprarlo, ecco qualche suggerimento per sopravvivere nella Dagda di Fire Emblem: Fortune's Weave.

Finalmente il nuovo Fire Emblem è arrivato: nella nostra titanica recensione di Fortune's Weave parliamo di un titolo lunghissimo e complicato, non privo di sbavature e scelte inconsuete ma comunque capace di incollare il giocatore alla poltrona per tantissime ore, offrendo una pluralità di soluzioni per affrontare il gioco grazie a un innovativo sistema di salvataggio che sfrutta il meccanismo della "causalità" e del viaggio nel tempo per dare al giocatore ancora più libertà e possibilità di personalizzazione. Fortune's Weave è un gioco intricato: per quanto spieghi bene ogni nuova meccanica grazie ai suoi tutorial, metterle insieme è un altro paio di maniche. È comunque un gioco adatto ai neofiti del genere, grazie a una buona curva di apprendimento, ma sia loro che i più navigati giocatori di GDR strategici potrebbero aver bisogno di qualche dritta: ecco quindi alcuni consigli maturati in oltre 160 ore di gameplay. Ovviamente potrebbe esserci qualche anticipazione sulle funzionalità del gioco, che si intrecciano con la trama, quindi leggete le prossime righe con cautela.

Che saga scegliere? Superato il prologo di Fire Emblem: Fortune's Weave, vi troverete nella Sala degli Obelischi e lì dovrete scegliere una saga tra quattro per cominciare veramente il gioco. Ciascuna si concentra su un personaggio diverso - Cai, Dietrich, Theodora e Leda - ma nello stesso periodo di tempo, questo perché le quattro saghe sono come "realtà parallele" in cui si svolge la storia: per questo motivo, alcuni passaggi si sovrappongono o somigliano molto, mentre altri sono completamente diversi. Dovreste scegliere a sentimento, inizialmente: giocate nei panni del personaggio che vi ispira di più, anche perché potete abbandonare una saga in qualsiasi momento per passare a un'altra, e il gioco registrerà i vostri progressi, permettendovi di riprendere da dove avete cominciato. In generale, le quattro narrative si distinguono per i temi: Cai è un ragazzo che deve salvare suo padre, Dietrich uno spadaccino in cerca di sfide, Theodora una regina alle prese con un complotto e Leda una ballerina con una vendetta da compiere. Ogni personaggio si circonda di un cast fisso, al quale si aggiungono tantissimi personaggi secondari facoltativi da reclutare, alcuni condivisi mentre altri sono esclusivi. Inoltre, ogni protagonista ha un'abilità speciale che cambia un po' il gameplay ma incide relativamente sulla progressione e sulla narrativa. Perciò, cominciata la saga che vi intriga di più, sospendetela se non vi piace e magari passate a un'altra, oppure usate una saga come punto di partenza per imparare le dinamiche di gioco e mettere a frutto i trucchi che avete imparato - e i nostri consigli - in un'altra saga. In ogni caso, potete ricominciare ogni saga dall'inizio o da un capitolo già completato, magari per fare scelte diverse. Quello che conta davvero nel gioco è il salvataggio a fine saga.

Ottimizzare il tempo libero Una volta superati i vari tutorial iniziali, arriverete a un punto in cui il gioco vi darà del tempo libero diviso in turni da sfruttare prima della prossima missione principale. La prima cosa che dovete sapere è che, in certi casi, se non raggiungerete l'obiettivo prima che scadano i turni - per esempio, sulla mappa del mondo - sarà Game Over e in alcuni casi dovrete ricominciare il capitolo da capo. Quindi occhio: gestire il tempo libero nel modo più opportuno è uno degli aspetti più strategici di Fortune's Weave. Infatti sarà in questi momenti che potrete migliorare i personaggi e le loro competenze, ottenere le licenze delle classi, venerare le divinità e più generalmente esplorare la mappa e completare le missioni secondarie. Una volta sbloccata la mappa completa nel terzo atto, dovrete usare ogni trucco per ottimizzare i tempi Studiate la vostra situazione prima di cominciare a muovervi nel tempo libero. Dovete migliorare delle competenze di alcuni personaggi per promuoverli a classi migliori? Allora approfittate dell'addestramento presso l'arena, ma ricordatevi che migliorano anche soltanto combattendo, quindi ragionate su chi ne ha più bisogno. Riflettete sulla benedizione di quale divinità vi serve prima di pregare presso un tempio a caso e controllate le scadenze delle missioni secondarie, ma soprattutto i luoghi in cui dovete risolverle: se nei paraggi si trova una rovina da esplorare o una città che non avete mai visitato, cercate di massimizzare l'impiego dei turni per prendere più piccioni con una fava o, per meglio dire, con un solo viaggio. In questo senso vi aiutano moltissimo i carrelli che vi permettono di raggiungere alcune regioni senza consumare turni, ma spendendo qualche soldo, e i portali degli dèi che scoprirete in un secondo momento e che rappresentano un ottimo punto di collegamento tra Dagsion e gli angoli più remoti della mappa. Sbloccate questi collegamenti ogni volta che potete! Praticamente dovrete cercare di fare economia, se volete vedere più contenuti possibile, e pianificare ogni spostamento o progressione con parecchia lungimiranza.

Il calendario è il vostro migliore amico Una funzione sottovalutata ma utilissima, su cui il gioco non ripone abbastanza enfasi, è la schermata con il calendario: essa vi mostra in che giorno siete dell'anno e se ci sono eventi in corso o occasioni speciali cui prestare attenzione, ma in più vi permette di sapere in anticipo cosa succederà nei giorni a seguire, annotando persino le scadenze delle missioni principali e secondarie. Usatelo come promemoria e per conoscere i potenziali eventi cui assistere - come gli incontri speciali nell'arena - perché alcuni sono indicati solo in questa schermata e, senza saperlo, potreste perdervi qualche scena d'intermezzo o dialogo interessante che si svolge a Dagsion mentre voi siete a combattere, pescare o fare compere dall'altra parte del mondo.

Trova il tuo loop La cosa migliore da fare è capire che obiettivi volete raggiungere e cercare di pianificare un "loop", cioè una serie di azioni che ripeterete ogni settimana, dato che il gioco segue un calendario e molte funzionalità sono disponibili una volta a settimana. Idealmente in questo loop dovete incastrare le attività a Dagsion che non consumano turni del tempo libero, esaurirle e passare agli obiettivi sulla mappa del mondo almeno fino al prossimo reset settimanale. Per spiegarci, vi proporremo il loop che abbiamo seguito noi, ottimizzato per spostamenti rapidi in città. Nel "loop" dovrete inserire anche le funzionalità speciali degli eroi, per esempio la stalla con Cai Presupponendo che siate all'inizio di un nuovo capitolo e del reset settimanale, passate subito dal trespolo per interagire con "il corvo bianco" e alzare il vostro livello di sostegno con Eshmel. Poi fate il giro dei personaggi che volete reclutare, facendo i doni opportuni per migliorare il livello di sostegno con loro: per ottimizzare ancora meglio le vostre risorse, valutate a chi convenga offrire un dono o un pasto. Quest'ultimo sarà lo step successivo: fermatevi alla locanda e consumate i pasti usando il protagonista della saga e due personaggi che volete reclutare (o con i quali volete migliorare il livello di sostegno in generale). Se lo avete sbloccato, passate al teatro: anche qui, guardate lo spettacolo scegliendo il protagonista della saga e un personaggio che volete reclutare. Naturalmente, date la precedenza a quelli con le "stelline" che gradiranno di più pasti o spettacoli. A questo punto, verificate se ci sia una divinità presso cui offrire servizio per migliorare la fama e il livello delle benedizioni. Prossimo step: l'allenamento all'arena. Naturalmente date la precedenza ai personaggi di cui volete migliorare certe competenze in ottica di promozione o semplicemente perché volete sbloccare nuove mosse o abilità. Per finire, fate shopping: acquistate i doni all'emporio e le licenze, se ancora vi servono (ricordatevi che potete farlo solo una volta a capitolo). Passate dal fabbro per affinare o riparare le armi, date un'ultima occhiata alle eventuali missioni secondarie che si sono aperte in città e, se avete fatto tutto, sarete pronti per uscire da Dagsion e passare il resto della settimana sulla mappa.

Rovine e tesori x4 Le rovine sono i piccoli dungeon da esplorare in terza persona che compaiono sulla mappa, e che qualche volta dovrete scoprire raggiungendo nuovi nodi o semplicemente parlando nelle città attraverso l'apposito menù a tendina. Questi dungeon non sono solo un ottimo modo per allenare i personaggi, ma anche per accumulare risorse - utili a riparare o affinare le armi - e procurare armi o accessori senza spendere soldi per comprarli. È nelle rovine, infatti, che troverete l'equipaggiamento speciale, contraddistinto da icone viola, che permette di usare mosse uniche e più potenti del solito. E sapete qual è il bello? Che potete quadruplicarlo. Nelle rovine troverete alcune delle armi e degli accessori migliori del gioco Una volta completata la prima parte di una saga e dopo aver completato (o saltato) la parte seguente, nella terza parte importerete tutti i progressi, il denaro e gli inventari ottenuti fino a quel momento. E ciò vale per ogni singola saga. Questo significa che alla fine vi ritroverete in borsa tutti gli oggetti raccolti anche nelle rovine: ripetendo questo procedimento per ogni protagonista, e rispettiva saga completata, avrete la possibilità di ottenere fino a quattro copie della stessa arma nella terza e ultima parte del gioco. Armatevi quindi di un taccuino e appuntatevi in quali rovine avete trovato gli oggetti migliori, così da poterci tornare in ogni saga che cominciate successivamente. Facciamo un esempio pratico: in una delle prime rovine del gioco troverete una spada chiamata Veroquine, che conferisce la mossa speciale Azzeramento. Premuratevi di raccoglierla in ogni saga e poi, nel terzo atto, una volta fatto convergere i caricamenti delle quattro saghe iniziali, avrete in borsa quattro Veroquine da assegnare a chi volete. Questo vale per ogni arma o accessorio, compresi quelli che potete scambiare nell'emporio della Vandhal e quelli che vi vende Anna. È il Multiverso, gente.

Classi e varianti Non poteva mancare il sistema di licenze, cioè le classi con cui specializzare i personaggi: in Fortune's Weave funziona un po' come in Three Houses, per cambiare classe bisogna prima sbloccarla consumando un oggetto chiamato licenza e superando un esame la cui riuscita dipende dal livello e dalle competenze richieste, che per le classi migliori sono più di una. A un certo punto dovrete anche sbloccare alcune classi Master o Divine, completando prima certe missioni secondarie. Le classi di Fire Emblem: Fortune's Weave sono moltissime e includono gli inediti Elefantieri Il sistema delle classi si intreccia a doppio filo con quello della causalità. Come abbiamo detto, nelle saghe iniziali potrete reclutare alcuni personaggi che appaiono in ogni singola saga, e questo significa che nel terzo atto potreste arrivare con lo stesso personaggio in più varianti. Il gioco vi permette di scegliere quale "copia" reclutare, ma potete fare anche di più: potete "fondere" le copie in un unico personaggio nella Sala degli Obelischi. La versione finale erediterà le competenze e i parametri di tutte le sue copie, diventando una sorta di personaggio definitivo. Capite dove stiamo andando a parare? Facciamo un esempio. Mu si unisce alla squadra di Leda per motivi di trama e voi potete sviluppare la sua competenza iniziale nei pugni e farla diventare un pugile entro la fine della saga con una competenza nei pugni di livello A, lasciando quella nella spada a C. Nella saga di Cai potete reclutarla e sviluppare la sua competenza nella spada, portandola a livello A e lasciando i pugni, per esempio, a B. Nella saga di Dietrich, svilupperete la sua competenza con l'ascia, portandola ad A, mentre lasciate spada e pugni a B. Nel terzo atto, fondendo queste varianti di Mu, otterrete un personaggio con competenza A in spada, pugni e ascia e che può diventare un invincibile factotum oppure specializzarsi in qualche classe divina che richiede una combinazione specifica di competenze. Ancora una volta, pianificare dall'inizio garantirà dei risultati pazzeschi sulla lunga corsa.