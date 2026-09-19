Fire Emblem: Fortune's Weave sarà anche un manga: il capitolo iniziale è su Nintendo Today

Il manga in questione è affidato a Kazurou Kyou , che si è occupato anche dell'analogo adattamento da Fire Emblem Engage, dunque ha già una certa esperienza nell'ambito, con la serie in questione andata avanti per tre anni.

A dire il vero, il primo capitolo del manga pare sia già disponibile sull'app in lingua inglese , ma in questo momento non compare ancora nella sezione italiana, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione, considerando che Fire Emblem: Fortune's Weave è uscito questa settimana ed è probabile che i materiali collegati siano in arrivo.

La complessa storia di Fire Emblem: Fortune's Weave verrà arricchita dall'arrivo di un manga dedicato , che dovrebbe espandere il mondo di riferimento o raccontare una reinterpretazione della stessa storia, e il capitolo iniziale è in arrivo sull'app Nintendo Today .

La key art ufficiale

Non ci sono ancora informazioni precise sull'adattamento in manga di Fire Emblem: Fortune's Weave, ma tempo fa è stata pubblicata la prima key art ufficiale dedicata alla serie, che potete vedere qui sotto e mostra i personaggi principali tratti dal gioco.

La key art del manga di Fire Emblem: Fortune's Weave

Sull'app Nintendo Today dovrebbe dunque essere possibile leggere gratuitamente il prologo della storia in versione manga, in attesa di vederlo comparire anche da queste parti.

Nel frattempo, abbiamo pubblicato in questi giorni la recensione di Fire Emblem: Fortune's Weave e il nuovo strategico di Intelligent Systems per Nintendo Switch 2 sembra davvero un'opera di notevole portata, con una grande quantità di contenuti oltre a convincere sul fronte del gameplay e della storia.

Il gioco è disponibile dal 17 settembre su Nintendo Switch 2 e si è mostrato di recente in un lungo trailer panoramico.