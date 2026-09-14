Fire Emblem: Fortune's Weave si mostra in un lungo trailer panoramico

Nel frattempo, qualcosa può comunque essere dedotto da immagini e sequenze, che riassumono un po' gli elementi principali di Fire Emblem: Fortune's Weave tra storia e gameplay .

Il trailer al momento è in giapponese, dunque probabilmente non funzionerà molto bene a chiarire i complessi elementi di questi gioco, ma riporteremo la versione in lingua più comprensibile non appena la compagnia avrà pubblicato anche le versioni occidentali del video.

Un complesso RPG strategico

Il gioco è stato recentemente protagonista di un Nintendo Direct dedicato dal quale sono emerse diverse informazioni, ma trattandosi di un titolo alquanto complesso e stratificato non è facile averne ancora una conoscenza estesa.

Si tratta di un altro capitolo nella lunga serie di strategici da parte di Nintendo e Intelligent Systems che ha continuato a modificarsi ed evolversi nel corso degli anni, a partire dagli anni 90 fino a oggi.

Fire Emblem: Fortune's Weave parte dalle basi poste da Fire Emblem: Three Houses e le espande, arricchendone la struttura e introduce anche qualcosa di decisamente nuovo per la serie, presentando diverse saghe con quattro protagonisti differenti e divise in vari atti.

In attesa della recensione che arriverà a breve e poi del lancio fissato per il 17 settembre, vediamo intanto questo interessante video riepilogativo.