Il mouse da gaming Logitech G502 è in offerta su Amazon: acquistalo in sconto del 42%, (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il costo del mouse da gaming Logitech G502: l'offerta prevede uno sconto attivo del 42% ed un prezzo finale di 34,99€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina cliccando sul box dedicato qui sotto: Il mouse da gaming Logitech G502 è pensato per offrire precisione e controllo durante le sessioni di gioco, grazie al sensore ottico Gaming HERO. Il sensore raggiunge una sensibilità fino a 25.600 DPI e garantisce un tracciamento preciso, senza smoothing, filtraggio o accelerazione.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il mouse mette a disposizione 11 pulsanti programmabili, che permettono di personalizzare i comandi in base al gioco e alle proprie esigenze. La rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità consente invece di scegliere tra uno scorrimento più preciso e uno più rapido, offrendo maggiore versatilità durante l'utilizzo.
Logitech G502 integra anche un sistema per la regolazione del peso. È possibile aggiungere fino a cinque pesi da 3,6 grammi, così da modificare il peso complessivo e il bilanciamento del mouse in base al proprio stile di gioco.
A completare la dotazione troviamo la tecnologia LIGHTSYNC, con illuminazione RGB completamente personalizzabile e sincronizzabile con il proprio setup.