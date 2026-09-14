Samsung Galaxy S26 "copia" Apple: aumento dei prezzi già da ottobre?

La notizia non equivale ancora a un rincaro ufficiale. Samsung ha infatti dichiarato di non aver comunicato alcun aumento definitivo, pur confermando che sta valutando i prezzi alla luce dell'incremento dei costi dei componenti . La situazione, quindi, resta ancora aperta.

La serie Galaxy S26 è uscita solo a marzo, ma Samsung potrebbe intervenire sui prezzi dei suoi smartphone già pochi mesi dopo la presentazione. L'ipotesi arriva dalla Corea del Sud, dove un operatore avrebbe avvisato i rivenditori di un possibile aumento dei prezzi all'ingrosso a partire dal primo ottobre.

Quanto potrebbe aumentare il prezzo

Secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano Hans Economy, l'aumento ipotizzato sarebbe di 149.600 won per ciascun modello della famiglia Galaxy S26, pari a circa 96 euro ai cambi attuali. Il Galaxy S26 da 256 GB passerebbe così da 1.254.000 won, circa 807 euro, a 1.403.600 won, circa 903 euro. Per il Galaxy S26 Plus da 256 GB si passerebbe da 1.452.000 won, circa 935 euro, a 1.601.600 won, circa 1.031 euro. Il Galaxy S26 Ultra da 256 GB arriverebbe invece a 1.947.000 won, circa 1.253 euro, rispetto agli attuali 1.797.400 won, circa 1.157 euro.

Il prezzo della famiglia S26 potrebbe aumentare invece di diminuire

Il possibile intervento avrebbe una caratteristica insolita: arriverebbe quasi sette mesi dopo il debutto della gamma. Il precedente più recente riguarda ovviamente Apple, che con la generazione iPhone 18 ha rivisto verso l'alto anche alcuni prezzi dei modelli precedenti.

Alla base del possibile aumento ci sarebbero soprattutto i costi della memoria e dello spazio di archiviazione. La domanda dei data center dedicati all'IA sta aumentando la pressione sulle forniture di componenti avanzati, mentre Samsung ha già segnalato l'impatto dei maggiori costi dei semiconduttori e della logistica.

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Una seconda indiscrezione riguarda i dispositivi pieghevoli. Un precedente rumor aveva indicato possibili rincari anche per Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra, ma questa parte non ha ancora ricevuto conferme indipendenti.

Per ora, comunque, non è ancora possibile parlare di un aumento globale dei Galaxy S26. Non ci sono indicazioni che il possibile rincaro riguardi il mercato statunitense o quello europeo. Se la pressione sui componenti continuerà, però, il prezzo degli smartphone potrebbe diventare un elemento ancora più importante nelle prossime generazioni.