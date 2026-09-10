Gli iPhone aumentano di prezzo: ora anche gli smartphone Android rischiano di diventare più costosi

Apple ha ufficialmente presentato i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, entrambi arrivati sul mercato italiano con un aumento di 150 € rispetto ai rispettivi predecessori. Una variazione di prezzo che potrebbe avere ripercussioni sull'intero mercato degli smartphone, influenzando anche le strategie dei principali produttori Android e, in particolare, i prezzi dei prossimi modelli di punta.
Prezzi più alti anche su Android?
Come vi abbiamo anticipato, i due nuovi modelli di Apple arrivano sul mercato italiano con un aumento di 150 € rispetto ai loro predecessori. Se l'iPhone 17 Pro partiva da 1.339 €, il 18 Pro costa invece 1.489 €. L'iPhone 17 Pro Max aveva un prezzo di partenza di 1.489 €, mentre iPhone 18 Pro Max parte da 1.639 €. Come se non bastasse, anche alcuni degli smartphone già in vendita hanno subito un aumento di prezzo, un segnale tutt'altro che incoraggiante per il mercato. È il caso di iPhone 17, che passa da 979 € a 1.129 €. L'unico modello attualmente invariato sarebbe il 17e, che costa 729 € nella configurazione da 256 GB.
Questo aumento potrebbe rendere più facile per i produttori di smartphone Android giustificare prezzi più elevati per i prossimi modelli. È piuttosto insolito vedere smartphone già in vendita subire aumenti di prezzo. Se quindi avete adocchiato un Galaxy lanciato mesi fa, non è detto che sia al riparo da eventuali rincari: il rischio, oggi, sembra essere più concreto. A contribuire è la crisi delle RAM, dato che i produttori devono già affrontare costi dei componenti più elevati.
Ovviamente si tratta di ipotesi e possibili rischi, non di scenari certi. Tuttavia, il nuovo posizionamento di Apple potrebbe rappresentare un'opportunità per i produttori di applicare prezzi più elevati sia ai nuovi modelli sia agli smartphone già in vendita.
Un futuro da definire
In conclusione, l'aumento dei prezzi degli iPhone potrebbe avere effetti anche sul resto del mercato. Altri produttori potrebbero seguire la stessa strada per compensare l'aumento dei costi, ma per ora non ci sono certezze. Bisognerà quindi capire cosa accadrà nei prossimi mesi e se i principali smartphone Android subiranno rincari. Nel frattempo, potete scoprire le caratteristiche dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max nel nostro articolo dedicato.