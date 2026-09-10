Gli iPhone aumentano di prezzo: ora anche gli smartphone Android rischiano di diventare più costosi

Apple ha ufficialmente presentato i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, entrambi arrivati sul mercato italiano con un aumento di 150 € rispetto ai rispettivi predecessori . Una variazione di prezzo che potrebbe avere ripercussioni sull'intero mercato degli smartphone, influenzando anche le strategie dei principali produttori Android e, in particolare, i prezzi dei prossimi modelli di punta.

Prezzi più alti anche su Android?

Come vi abbiamo anticipato, i due nuovi modelli di Apple arrivano sul mercato italiano con un aumento di 150 € rispetto ai loro predecessori. Se l'iPhone 17 Pro partiva da 1.339 €, il 18 Pro costa invece 1.489 €. L'iPhone 17 Pro Max aveva un prezzo di partenza di 1.489 €, mentre iPhone 18 Pro Max parte da 1.639 €. Come se non bastasse, anche alcuni degli smartphone già in vendita hanno subito un aumento di prezzo, un segnale tutt'altro che incoraggiante per il mercato. È il caso di iPhone 17, che passa da 979 € a 1.129 €. L'unico modello attualmente invariato sarebbe il 17e, che costa 729 € nella configurazione da 256 GB.

Questo aumento potrebbe rendere più facile per i produttori di smartphone Android giustificare prezzi più elevati per i prossimi modelli. È piuttosto insolito vedere smartphone già in vendita subire aumenti di prezzo. Se quindi avete adocchiato un Galaxy lanciato mesi fa, non è detto che sia al riparo da eventuali rincari: il rischio, oggi, sembra essere più concreto. A contribuire è la crisi delle RAM, dato che i produttori devono già affrontare costi dei componenti più elevati.

iPhone 17 Pro

Ovviamente si tratta di ipotesi e possibili rischi, non di scenari certi. Tuttavia, il nuovo posizionamento di Apple potrebbe rappresentare un'opportunità per i produttori di applicare prezzi più elevati sia ai nuovi modelli sia agli smartphone già in vendita.