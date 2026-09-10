iPhone Duo, ecco cosa si nasconde dentro il display pieghevole

Dopo innumerevoli mesi di indiscrezioni, Apple ha finalmente svelato iPhone Duo , il primo smartphone pieghevole dell'azienda. Secondo quanto dichiarato, il display interno è caratterizzato da una complessa struttura multistrato progettata per garantire maggiore resistenza all'usura. Ecco come è stato realizzato.

Il display nel dettaglio

Il display interno del pieghevole è caratterizzato da 10 strati ultrasottili, tra cui uno strato di copertura con nanostruttura in polimero personalizzato. Quest'ultimo è fino al 40% più rigido rispetto ad "altri materiali utilizzati nel settore", secondo quanto dichiarato da Apple, che fa riferimento alle soluzioni adottate su altri smartphone pieghevoli presenti sul mercato. Sopra e sotto il pannello del display è stato aggiunto del vetro ad alta resistenza, insieme a una piastra in titanio nella parte inferiore della struttura.

Il display di iPhone Duo (Fonte: Apple)

Gli adesivi appositamente progettati consentono agli strati di scivolare "l'uno sull'altro come le pagine di un libro". Ciò si traduce in un minor stress da flessione e, di conseguenza, in una maggiore resistenza del display durante le ripetute aperture e chiusure. La finitura dello strato esterno con nanostruttura è pensata per minimizzare la visibilità della piega, mentre un rivestimento antigraffio ricopre lo strato con nanostruttura.

La struttura (Fonte: Apple)

Il display esterno, invece, è protetto da Ceramic Shield 2, presente anche su iPhone 18 Pro, mentre il retro è dotato di Ceramic Shield. Il display interno è invece protetto da una copertura in polimero personalizzata e non da Ceramic Shield. Infine, entrambi i display supportano Always-On, ProMotion e True Tone, nonché una luminosità di picco di 3.000 nit.