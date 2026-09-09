Il pieghevole di Apple si chiamerà iPhone Duo e supporterà Apple Pencil, secondo le ultime indiscrezioni

Mancano pochissime ore all'evento di Apple, nonché alla presentazione del suo primo pieghevole. Dopo mesi di indiscrezioni, prima sul nome iPhone Fold e poi su iPhone Ultra (che sembrava ormai essere quello definitivo), il primo pieghevole di Apple dovrebbe chiamarsi invece iPhone Duo . Non è tutto, perché il dispositivo dovrebbe supportare l'accessorio Apple Pencil. Riepiloghiamo le ultime indiscrezioni di seguito.

Colori, prezzi e disponibilità

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, il pieghevole di Apple dovrebbe chiamarsi iPhone Duo e non iPhone Ultra, come ipotizzato in precedenza. Sarà disponibile in due colori, bianco e blu scuro, e dovrebbe essere in vendita a partire da ottobre. Ciò smentirebbe le precedenti ipotesi secondo cui il debutto del pieghevole sarebbe potuto avvenire dopo l'iPhone 18 Pro e Pro Max a causa di alcune difficoltà di produzione. Il divario, in ogni caso, sarebbe stato minimo, come aveva già anticipato Gurman a suo tempo.

iPhone Duo

Come vi abbiamo già detto, il pieghevole dovrebbe supportare anche l'Apple Pencil, un accessorio che si rivelerebbe particolarmente utile con il dispositivo aperto, ad esempio per apporre firme, effettuare ritocchi o scrivere. Sappiamo, inoltre, che l'iPhone Duo dovrebbe adottare il nuovo chip A20 Pro, il modem C2, una doppia fotocamera posteriore da 48 MP (fotocamera frontale da 12 MP) e un sistema di cerniere magnetiche.

Il costo potrebbe tuttavia scoraggiare i più curiosi: secondo Gurman, l'iPhone Duo avrà un prezzo di partenza di ben 2.000 dollari per 256 GB di spazio di archiviazione, arrivando fino a un massimo di 3.000 dollari. Resta quindi da capire quali saranno i prezzi ufficiali italiani, ma costerà all'incirca tra i 1.700 e i 2.600 €.