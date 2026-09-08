iPhone 18 Pro, iOS 27 anticipa cinque novità per l'app Fotocamera: ecco cosa aspettarsi

Il prossimo iPhone 18 Pro potrebbe introdurre una serie di importanti miglioramenti per l'app Fotocamera , stando a quanto emerso dal codice di iOS 27 analizzato da un utente. Siamo ormai agli sgoccioli: il 9 settembre Apple presenterà i suoi nuovi dispositivi, tra cui i prossimi smartphone e il primissimo pieghevole dell'azienda. Nel frattempo, continuano ad emergere indiscrezioni sulle possibili novità, in questo caso legate alle funzionalità del comparto fotografico di iPhone 18 Pro . Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite.

I possibili miglioramenti

Come vi abbiamo anticipato, le informazioni sono state riportate da "pdfu", membro del forum di MacRumors. Apple starebbe infatti lavorando ad alcuni miglioramenti per l'app Fotocamera, introducendo più precisamente cinque funzionalità che dovrebbero debuttare insieme ai nuovi modelli. Prima di tutto, Apple potrebbe introdurre indicatori di esposizione, come la forma d'onda o l'istogramma, utili per controllare in tempo reale la distribuzione di luci e ombre e ottenere un'esposizione più precisa durante lo scatto. Come seconda novità, potremmo aspettarci il focus peaking e gli avvisi sulle aree sovraesposte. Il primo evidenzierebbe con un contorno colorato le zone perfettamente a fuoco, mentre il secondo segnalerebbe quelle troppo luminose e a rischio di perdita di dettaglio.

iPhone 18 Pro (immagine indicativa)

La terza aggiunta sarebbe la possibilità di scattare diverse foto a intervalli regolari, anziché una sola, sfruttando l'autoscatto con un conto alla rovescia che riparte automaticamente dopo ogni scatto. L'app Fotocamera potrebbe introdurre anche una funzione che consente di impostare manualmente la messa a fuoco. Una funzione simile era in realtà già presente in iOS 26, ma è stata poi rimossa nella beta 1 di iOS 27.

Infine, iOS 27 potrebbe adattare automaticamente le correzioni dell'obiettivo in base all'apertura selezionata, così da ottimizzare la resa delle immagini in funzione dell'impostazione utilizzata. In ogni caso, anche qualora queste novità venissero confermate, resta da capire se saranno disponibili già a partire da questo mese.