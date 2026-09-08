I tarocchi di Cyberpunk 2077 con guida sono disponibili in preordine su Amazon

Su Amazon sono attualmente disponibili in preordine i tarocchi di Cyberpunk 2077 a 33,25 € rispetto al prezzo consigliato di 35 €. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 10 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Splendide illustrazioni e carte da collezionare

Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un prodotto perfetto per appassionati e collezionisti, ed è una co-produzione ufficiale CD Projekt Red, Dark Horse e Panini. Avrai a disposizione un mazzo completo di 78 carte realizzate da Jakub Rebelka all'interno di un cofanetto deluxe. Inoltre, troverai una guida dettagliata con le illustrazioni di lettura e i significati delle carte, dagli Arcani Maggiori agli Arcani Minori.

I tarocchi di Cyberpunk 2077

Il prodotto uscirà tra pochissimi giorni ma in questo momento è possibile preordinarlo a prezzo scontato, quindi ti suggeriamo di approfittarne dato che potrebbe non essere più disponibile nei prossimi giorni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.