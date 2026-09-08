AliExpress, disponibili nuovi coupon per le offerte Rinascita Autunnale: riscattali prima che finiscano

Su AliExpress sono attualmente disponibili nuovi coupon per le offerte Rinascita Autunnale . Le promozioni sono valide fino all'11 settembre ma i coupon tendono ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Puoi riscattarli e tenerli d'occhio attraverso il Centro Coupon .

I nuovi coupon da riscattare

Ecco un elenco dei codici da poter riscattare, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale. Come anticipato, alcuni coupon potrebbero essere già disponibili o cambiare, quindi assicurati di consultare la pagina frequentemente:

FAIT02 - 2 € di sconto su un acquisto minimo di 19 €

- 2 € di sconto su un FAIT07 - 7 € di sconto su un acquisto minimo di 59 €

- 7 € di sconto su un FAIT13 - 13 € di sconto su un acquisto minimo di 109 €

- 13 € di sconto su un FAIT29 - 29 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €

- 29 € di sconto su un FAIT39 - 39 € di sconto su un acquisto minimo di 329 €

Questi codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. A tal proposito, è attualmente in offerta la console Nintendo Switch 2 a 437,01 €, quindi con il codice FAIT39 potrai risparmiare 39 €. Puoi acquistarla tramite questo link, se sei interessato.