PUBG: Battlegrounds collabora con Jujutsu Kaisen, evento disponibile questa settimana

L'editore Krafton ha annunciato una nuova collaborazione tra il battle royale PUBG: Battlegrounds e la serie giapponese Jujutsu Kaisen. L'evento sarà disponibile per un periodo limitato e introdurrà in gioco diversi elementi ispirati alla serie, integrati all'interno delle normali partite.

A partire dal 10 settembre, alcune aree di Erangel mostreranno elementi visivi legati a Jujutsu Kaisen, permettendo ai giocatori di ritrovare nel mondo di gioco riferimenti all'universo dell'anime.