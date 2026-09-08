PUBG: Battlegrounds collabora con Jujutsu Kaisen, evento disponibile questa settimana

L'editore Krafton ha annunciato una nuova collaborazione tra il battle royale PUBG: Battlegrounds e la serie giapponese Jujutsu Kaisen. L'evento sarà disponibile per un periodo limitato e introdurrà in gioco diversi elementi ispirati alla serie, integrati all'interno delle normali partite.
A partire dal 10 settembre, alcune aree di Erangel mostreranno elementi visivi legati a Jujutsu Kaisen, permettendo ai giocatori di ritrovare nel mondo di gioco riferimenti all'universo dell'anime.
Trailer e altre info
Il trailer principale della collaborazione è stato pubblicato il 7 settembre e mostra l'incontro tra i due mondi.
Tra i contenuti previsti ci saranno diversi oggetti cosmetici ispirati ai personaggi della serie, compresi costumi e skin per le armi.
La collaborazione comprenderà anche una serie di missioni a tempo. Completandole durante il periodo dell'iniziativa sarà possibile ottenere oggetti di gioco e altre ricompense a tema.
Il calendario sarà leggermente diverso a seconda della piattaforma:
- PC: dal 10 settembre al 14 ottobre 2026.
- Console: dal 17 settembre al 22 ottobre 2026.
Secondo i dati forniti dall'editore, PUBG: Battlegrounds ha superato 1,3 milioni di utenti contemporanei nel marzo 2026, ripetendo il risultato già raggiunto nel marzo 2025. La società intende proseguire con collaborazioni prestigiose, con l'obiettivo di introdurre nuove esperienze all'interno del gioco e sostenere nel lungo periodo la crescita del franchise.