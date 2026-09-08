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Il ritorno dei pirati ai Caraibi: Assassin's Creed Black Flag Resynced per PC in offerta su Instant Gaming

Ripartite alla conquista dei mari con Assassin's Creed Black Flag Resynced per PC, disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   08/09/2026
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Il remake dell'apprezzata avventura piratesca targata Ubisoft torna con un taglio di prezzo piccolo ma interessante. Assassin's Creed Black Flag Resynced è infatti acquistabile su Instant Gaming con un ribasso del 26% calcolato sul prezzo netto di 44,69 €, che salgono a 54,52 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 60,00 € previsti dal listino originale, acquistare sul negozio di key garantisce quindi un risparmio effettivo di 5,48 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo al vostro account.

Navigazione caraibica e combattimenti navali

In Assassin's Creed Black Flag Resynced vestirete i panni di Edward Kenway, corsaro gallese trascinato nel secolare conflitto tra Assassini e Templari sullo sfondo dei Caraibi del Settecento. L'esperienza ricostruisce l'avventura originale aggiornandone l'impatto visivo, con un'esplorazione fluida che alterna arrampicate tra le giungle e le città dell'epoca a spettacolari battaglie navali al timone della nave Jackdaw.

La progressione si sviluppa attraverso il potenziamento dell'imbarcazione, la gestione dell'equipaggio, l'abbordaggio dei vascelli nemici e la caccia ai tesori nascosti tra le isole. L'acquisto completato sul negozio di key assegna una licenza digitale da riscattare direttamente sul client di Ubisoft Connect per PC.

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