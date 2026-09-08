Il remake dell'apprezzata avventura piratesca targata Ubisoft torna con un taglio di prezzo piccolo ma interessante. Assassin's Creed Black Flag Resynced è infatti acquistabile su Instant Gaming con un ribasso del 26% calcolato sul prezzo netto di 44,69 €, che salgono a 54,52 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 60,00 € previsti dal listino originale, acquistare sul negozio di key garantisce quindi un risparmio effettivo di 5,48 €. Potete utilizzare il collegamento nel box promozionale in alto per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo al vostro account.
Il ritorno dei pirati ai Caraibi: Assassin's Creed Black Flag Resynced per PC in offerta su Instant Gaming
Ripartite alla conquista dei mari con Assassin's Creed Black Flag Resynced per PC, disponibile a prezzo scontato su Instant Gaming.