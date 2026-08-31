Assassin's Creed Black Flag Resynced riceve l'update 1.0.7 con nuove opzioni estetiche e un amico a quattro zampe

Ubisoft ha annunciato l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 1.0.7 di Assassin's Creed Black Flag Resynced, che sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dalle 16:00. In termini di dimensioni sarà piuttosto corposo su Xbox Series X|S (15,26 GB), mentre su PS5 peserà 1,53 GB e su PC tra i 2 e i 3,8 GB a seconda della piattaforma.
La novità più evidente riguarda la possibilità di nascondere le pistole di Edward, una delle richieste più frequenti della community subito dopo la cerbottana, aggiunta nella precedente patch. Ora anche le armi da fuoco possono essere disattivate visivamente dal menu, permettendo ai giocatori di mantenere un look più pulito o coerente con determinati contesti narrativi.
Altre novità e un amico peloso da salvare
Sempre sul fronte estetico arriva un'altra funzione molto attesa: la possibilità di disattivare gli effetti visivi dei bonus passivi. Di conseguenza le auree luminose che circondano Edward quando indossa determinati oggetti, spesso considerate troppo invasive, possono ora essere completamente rimosse per un'esperienza visivamente più pulita.
Il Title Update introduce anche una piccola sorpresa: un nuovo "amico peloso" da salvare "da qualche parte nei Caraibi". Una volta trovato e avergli fatto una coccola, potrà unirsi a Edward nel suo rifugio.
Oltre alle novità principali, l'update 1.0.7 include una lunga serie di correzioni e miglioramenti che spaziano dal gameplay alla stabilità, passando per grafica, audio, UI e accessibilità. Tra i fix più rilevanti troviamo la risoluzione di problemi con le navi che apparivano fuori dalla mappa, nemici che "risorgevano" dopo le bombe fumogene, animali che si comportavano in modo erratico, crash occasionali su PS5 e Steam Deck, e numerosi bug legati alle missioni principali e secondarie, inclusi alcuni che potevano bloccare la progressione. Trovate le note dell'aggiornamento al completo sul sito ufficiale di Ubisoft.