Assassin's Creed Black Flag Resynced riceve l'update 1.0.7 con nuove opzioni estetiche e un amico a quattro zampe

Ubisoft ha annunciato l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 1.0.7 di Assassin's Creed Black Flag Resynced, che sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dalle 16:00. In termini di dimensioni sarà piuttosto corposo su Xbox Series X|S (15,26 GB), mentre su PS5 peserà 1,53 GB e su PC tra i 2 e i 3,8 GB a seconda della piattaforma.

La novità più evidente riguarda la possibilità di nascondere le pistole di Edward, una delle richieste più frequenti della community subito dopo la cerbottana, aggiunta nella precedente patch. Ora anche le armi da fuoco possono essere disattivate visivamente dal menu, permettendo ai giocatori di mantenere un look più pulito o coerente con determinati contesti narrativi.