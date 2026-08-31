Helldivers 2 svela la roadmap delle novità in arrivo nei prossimi mesi e della versione 8.0

Arrowhead Game Studios ha pubblicato una nuova roadmap dedicata ai contenuti in arrivo su Helldivers 2, anticipando gli aggiornamenti che accompagneranno il gioco nei prossimi mesi.

La base di questo percorso è "Devoid of Liberty", il massiccio update 7.0 uscito poche settimane fa e incentrato sugli Illuminati, che ha introdotto un nuovo bioma, nuovi nemici, eventi, missioni e altre aggiunte sostanziose.