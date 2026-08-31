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Helldivers 2 svela la roadmap delle novità in arrivo nei prossimi mesi e della versione 8.0

Arrowhead traccia il futuro di Helldivers 2 con una nuova roadmap che anticipa gli aggiornamenti in arrivo fino a dicembre, culminando nella versione 8.0.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/08/2026
Un Helldiver di Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
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Arrowhead Game Studios ha pubblicato una nuova roadmap dedicata ai contenuti in arrivo su Helldivers 2, anticipando gli aggiornamenti che accompagneranno il gioco nei prossimi mesi.

La base di questo percorso è "Devoid of Liberty", il massiccio update 7.0 uscito poche settimane fa e incentrato sugli Illuminati, che ha introdotto un nuovo bioma, nuovi nemici, eventi, missioni e altre aggiunte sostanziose.

Ogni mese delle novità

Il prossimo aggiornamento, previsto per settembre, porterà un nuovo Titolo di Guerra con armi, Stratagemmi e corazze inedite, oltre a due ricompense ancora da svelare.

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A ottobre arriverà invece l'update 7.2, che includerà nuove missioni, un bioma completamente nuovo, un ulteriore tipo di nemico, una ricompensa aggiuntiva e due eventi: uno dedicato alla Guerra Galattica e uno al Giorno della Libertà, la festa fittizia della Super Terra celebrata il 26 ottobre.

Helldivers 2 ha raggiunto un nuovo record di giocatori tra PS5, Xbox e PC Helldivers 2 ha raggiunto un nuovo record di giocatori tra PS5, Xbox e PC

Il capitolo più importante della roadmap è però l'aggiornamento 8.0, atteso per dicembre. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma dovrebbe trattarsi di un update di grande portata, sulla scia di Devoid of Liberty, con nuovi biomi, nemici e tipologie di missioni, in linea con la struttura dei major update precedenti.

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